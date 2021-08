A pesar de que faltaba poco para culminar la primera temporada de “Love is in the air”, Telecinco, señal que transmitía la telenovela turca desde enero de 2021, decidió cambiarla radicalmente de horario para la madrugada, algo que ha generado malestar en la audiencia que sigue la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat.

Con el fin de evitar que la incomodidad de los fans siguiera, “Sen Cal Kapimi (en su idioma original) volvió a ser transmitida en su horario regular, pero en su canal hermano Divinity; es decir, de lunes a viernes a las 17:45 horas.

Debido a que estamos muy cerca de la gran final de la entrega uno de la exitosa novela protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, te contamos lo que pasará en los últimos episodios; así que presta mucha atención.

Eda desconoce que Serkan tiene un tumor en el cerebro, pero sabe que algo no marcha bien. (Foto: Fox Turquía)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Disfrutan de su amor

Después de que Serkan se enteró del tumor que tiene en su cerebro, ahora su objetivo es disfrutar de todo lo que la vida la brinda, por lo que propone y llega a convencer a Eda de salir de viaje con la furgoneta. “Si estás conmigo te prometo que voy a adaptarme a todo. No me quejaré”, le dice.

Aunque pensaban vivir momentos de tranquilidad, se cruzan con la grabación de una película, pero eso no queda ahí, pues el director los convence para que hagan una participación especial.

Si bien, ambos están disfrutando su amor al máximo, pese a todos los obstáculos que se les presentan. El hecho de que el empresario quiera vivir sus días al límite y las decisiones que toma en base a su vida, confunden a su pareja, quien desconoce un hecho importante: su enfermedad.

Desde el primer momento, la pareja ha enamorado a los televidentes que siguen la exitosa telenovela turca. (Foto: Fox Turquía)

Eda descubre los exámenes médicos

A pesar de que todo es complicidad entre ellos y experimentan su nuevo estilo de convivencia, con el correr de los minutos, todo se torna oscuro. Cuando los protagonistas regresan a su nido de amor a pasar una velada romántica, mientras que Serkan decide hacer una pequeña fogata para estar abrigado junto a su amada, Eda ingresa a buscar unas cosas al espacio acondicionado donde pasan sus días, pero halla un sobre con unos papeles, que empieza a leerlos. Lo que está ahí le cambian de inmediato la expresión y al no poder creer lo que ve, los mira una y otra vez.

Al no dar crédito a lo que leyó, sale a preguntarle: “Serkan, ¿qué es?”, le consulta enseñándole todo lo encontrado, entre ellos una radiografía de su cerebro en la que refiere que el joven tiene un tumor. Él se queda callado.

La protagonista está desconcertada por lo que encontró sobre la salud de su amado. (Foto: Fox Turquía)

Kemal sigue luchando por Aydan

Para Kemal luchar con todas sus fuerzas para recuperar el amor de Aydan es lo primordial. “Desde que rompimos sueño con estar contigo. No volveré a hacerte daño, dame otra oportunidad”, le dice y ella acepta que aún siente algo por él.

Un salto en el tiempo de cinco años

Han pasado cinco años y Serkan, convertido en un hombre más arisco, continúa al frente de Art Life, empresa que rechaza un importante proyecto porque irá a vivir unos meses a Estados Unidos. En ese momento, aparece Piril, quien trata de convencerlo y le recuerda que está curado, pues no tiene ningún tumor. Todo es en vano.

Mientras se dirige en su auto a una reunión con el gerente de un hotel, se distrae con su celular y casi atropella a una niña llamada Kiraz. Ya en el hotel, Serkan Bolat se cruza con una atractiva mujer, que es nada más y nada menos que Eda. Al reconocerla, se le acerca. “Por lo que veo trabajaremos juntos. Ha pasado mucho tiempo. ¿Podríamos tomar un café?”, señala em empresario.

Aunque al inicio se niega, debe aceptar, pues teme que este descubra que Kiraz es su hija, quien se va de la mano de Melo para que se reúnan.