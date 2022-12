El 2022 fue un año interesante para la industria del cine. A lo largo de estos últimos 12 meses, se estrenaron diversas películas a nivel internacional, entre las que destacan obras brillantes como “Everything Everywhere All at Once”, “Argentina, 1985″ o “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Aunque, por supuesto, otros largometrajes tenían como principal objetivo ser grandes éxitos de taquilla. Tan solo el lanzamiento de varias secuelas, remakes y apariciones especiales en franquicias memorables, ya nos anticipaba sobre la ardua competencia de los estudios por sacar adelante a sus blockbusters.

¿Quieres saber cómo les fue? A continuación, te revelamos cuáles fueron las 10 películas más taquilleras de 2022. Esto, teniendo en cuenta las cifras nacionales e internacionales que consiguieron cada una de las producciones durante este año.

LAS 10 PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DEL 2022

10. “Moon Man”

“Moon Man” (”Du xing yue qiu” en su idioma original) acumuló 460.2 millones de dólares en taquilla. A pesar de su estreno exclusivo en China, fue la cinta número 1 del año en el país asiático.

Esta comedia de ciencia ficción está dirigida por Zhang Chiyu y narra la historia de Duguyue, la última persona existente. Él fue dejado inesperadamente en la luna cuando un asteroide destruye la tierra.

9. “Water Gate Bridge”

“Water Gate Bridge” (también conocida como “The Battle at Lake Changjin II”) es la segunda película china de esta lista. Recaudó 626.5 millones de dólares a nivel internacional.

Como la mayoría de producciones en el ranking, también es una secuela: es la continuación de “Batalla en el Lago Changjin” (2021) y se centra en los soldados del CPV en una nueva misión crucial para vencer a las tropas norteamericanas.

8. “Thor Love & Thunder”

“Thor: Love and Thunder” (”Thor: Amor y trueno” en español) es la primera película de Marvel que aparece en el ranking. La cinta de Taika Waititi acumuló 761 millones de dólares.

La cuarta producción de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno cuenta con Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson en su reparto. Actualmente, el largometraje está disponible a través de Disney Plus.

7. “The Batman”

“The Batman” de Matt Reeves recaudó 770.8 millones de dólares a nivel internacional. La película protagonizada por Robert Pattinson explora cómo este vigilante solitario cuenta con pocos aliados de confianza y cómo eso lo ha llevado a convertirse en la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. La cinta está disponible a través de HBO Max.

6. “Black Panther Wakanda Forever”

Otro proyecto de Marvel en la lista. “Black Panther: Wakanda Forever” (”Pantera Negra: Wakanda por siempre” en español) acumuló 790 millones de dólares en taquilla. La película de Ryan Coogler cuenta con Letitia Wright, Angela Bassett y Tenoch Huerta en su reparto. Además, narra la lucha de un pueblo por proteger a su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del rey T’Challa.

5. “Minions: Rise of Gru”

La única película animada de la lista es “Minions: The Rise of Gru” (”Minions: Nace un villano” en español). Esta producción de Illumination Entertainment recaudó 939.4 millones de dólares a nivel global y narra la historia del icónico Gru durante los años 70.

4. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

La película de Marvel que mejor se posicionó en taquilla fue “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (”Doctor Strange en el multiverso de la locura” en español). La cinta de Sam Raimi recaudó 955.8 millones de dólares. Actualmente, está disponible en Disney Plus.

3. “Jurassic World: Dominion”

“Jurassic World: Dominio” fue una de las tres películas que superó la marca del billón de dólares ($1.003bn) en taquilla este 2022. La cinta de Colin Trevorrow estuvo protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Además, trajo el regreso de los recordados Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum a la popular franquicia.

2. “Avatar The Way of Water”

“Avatar The Way of Water” (”Avatar: El camino del agua” en español) se estrenó recién en diciembre del 2022 y ya ocupa el segundo puesto del listado. Aún sigue sumando cifras, pero ya se reportó que el nuevo largometraje de James Cameron superó a “Jurassic World: Dominion” en taquilla. Sin dudas, la película protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Kate Winslet busca alcanzar los récords de su precuela.

1. “Top Gun: Maverick”

Es probable que “Avatar 2″ la supere pronto, pero hasta el 29 de diciembre del 2022, “Top Gun: Maverick” es el largometraje líder de taquilla. La nueva película de la franquicia protagonizada por Tom Cruise recaudó 1.489 billones de dólares a nivel global. Todo un logro para la producción de Joseph Kosinski que también se posiciona como una de las favoritas para la próxima temporada de premios.