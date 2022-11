La noticia del retiro del fútbol profesional de Gerard Piqué causó la atención de todos los medios del mundo: futbolísticos y no futbolísticos. Y es que su estrecha ligazón al mundo del espectáculo y entretenimiento por la relación de más de una década con Shakira ha hecho que el catalán se convierta en una figura más mediática de lo que ya era. Así, los memes tras su anuncio -para bien y para mal- no han faltado.

El deportista natural de Cataluña ha decidido ponerle punto final a su carrera a los 35 años, tiempo en el que ganó absolutamente todos los títulos que disputó con el Barcelona y la selección española, siendo la Champions League y la Copa del Mundo sus logros más preciados.

Justamente en Sudáfrica 2010, evento en donde consiguió el mundial con su país, conoció a la que fue su pareja por casi 12 años y con quiene tiene dos pequeños hijos: Milan y Sasha . Lamentablemente su relación se vio interrumpida a mediados de este año y desde entonces el jugador ha estado en el ojo de las críticas.

GERARD PIQUÉ ANUNCIÓ SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Este jueves 3 de noviembre por la tarde, el catalán utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que explicaba las razones por las que decidía colgar los chimpunes tras 18 años de carrera. Este sábado jugará su último partido con camiseta “blaugrana”.

“El futbol me lo ha dado todo, el Barza me lo ha dado todo, ustedes culés me lo han dado todo y ahora que los sueños de niño se han cumplido quiero decirles que es momento de cerrar este círculo”, expresó Piqué en el video que subió a sus redes.

No obstante, las bromas y memes no tardaron en llegar, casi todas relacionadas con Shakira, su ex y madre de sus dos hijos.

LOS MEMES SOBRE EL RETIRO DE GERARD PIQUÉ

