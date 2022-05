A poco más de tres meses de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, se ha desatado toda una controversia en redes sociales tras revelarse una íntima conversación entre ambas figuras. El responsable de la polémica filtración ha sido el propio cantante, quien tomó la decisión de publicar los mensajes de su ex pareja para evidenciar el motivo del quiebre de su noviazgo.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que realmente hizo Christian Nodal con el tatuaje de la mirada de Belinda

A través de su cuenta de Twitter, el vocalista sorprendió a todos sus seguidores con los reveladores textos que le escribía la artista. De esta manera, rompió el silencio que mantuvo desde que anunció el fin de su romance.

A continuación, conoce qué dicen los mensajes filtrados por el intérprete y lo que revelarían acerca de la verdadera razón detrás de su ruptura con la cantante de “Luz sin gravedad”.

Ambos artistas protagonizaron una de las parejas más comentadas en redes sociales (Foto: Grupo Expansión)

LA PUBLICACIÓN DE LA MAMÁ DE BELINDA

La polémica inició en las redes sociales luego de que Belinda Schüll, madre de la artista, hiciera una publicación en su cuenta de Instagram, donde escribió un mensaje que parecía ir dirigido al cantante y su entorno.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió. Tras esto, algunos seguidores del intérprete hicieron ‘eco’ en otras plataformas y lo etiquetaron para conocer su reacción.

Ya sospechaba yo que estaban confabuladas, si son tal para cuál.@belindapop @elnodal pic.twitter.com/fpVz0TviWT — Marya VS (@hvalenci12) May 18, 2022

Si bien existían rumores acerca de la mala relación que tenía Christian Nodal con la mamá de su ex prometida, pocos imaginaban que él le respondería a la señora desde sus plataformas oficiales.

LA RESPUESTA DE NODAL

El miércoles 18 de mayo, tras casi tres meses de silencio sobre la ruptura de su noviazgo, el cantante decidió responder por primera vez a la familia de Belinda y citar un tweet que se refería a la publicación de Schüll. Desde su cuenta de Twitter, el cantautor de 23 se dirigió a la madre de la estrella del pop con un mensaje que ha sorprendido a todos sus fanáticos.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, se lee en la cuenta oficial de Christian Nodal.

Sin embargo, esto no quedó allí, pues el músico también difundió una conversación que mantuvo con su ex prometida.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

LOS MENSAJES FILTRADOS POR CHRISTIAN NODAL

En la publicación que realizó a sus más de 600 mil seguidores en Twitter, Nodal difundió una presunta conversación que mantuvo con Belinda el pasado 4 de febrero. Allí, se puede leer cómo la cantante le pide dinero para una reparación dental. Además, le solicita apoyo para sus papás, por lo que se presume que Christian costeaba algunos gastos de los que fueron sus suegros.

“Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?”, se lee en uno de los textos que le habría mandado la artista.

Tras este mensaje, la intérprete cambia radicalmente el tema y le escribe que se arrepiente de su historia de amor, pues asegura que le destruyó la vida tras su ruptura.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa”, se lee.

En seguida, la también actriz le hace un fuerte reclamo respecto al fin de su romance.

“Y ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, sentencia Belinda.

El cantante publicó polémica conversación (Foto: Christian Nodal / Twitter)

LAS EXPLICACIONES DE NODAL

Tras su controversial revelación, el artista se ha encargado de responder a sus fans y algunos detractores respecto a esta filtración. De esta manera, aseguró que era necesario dar esta explicación, pues quiere seguir creciendo artísticamente.

“Sí tengo (que dar explicaciones), porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, escribió.

Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo.

Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

De igual manera, aclaró que esta publicación no es una medida a consecuencia de la furia o el rencor, sino que ha sido una decisión tomada para que se deje de especular sobre su actuar en la relación.

“Estoy tranquilo. No es coraje, es simplemente un ‘basta’ a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte obscura de mi vida”, se lee en sus redes sociales.

Muchas gracias!

Estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto.

Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte obscura de mi vida. — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Hasta el momento, ni Belinda ni su entorno se han referido sobre este tema. Sin embargo, la publicación del artista se ha hecho viral y ya cuenta con más de 30 mil ‘likes’ y casi 5 mil comentarios.