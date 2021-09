La telenovela turca “Love Is in the Air 2” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) sigue liderando las preferencias del público, compitiendo por convertirse en un éxito como lo hicieron antes “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (“Kizim”). Aunque su género sea distinto, la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) ha conseguido conmover a la audiencia y ganarse un lugar dentro de la parrilla televisiva.

MÁS INFORMACIÓN: Por este motivo no habrá temporada 3

La comedia romántica apareció, por primera vez, en su emisión original en Turquía, el 8 de julio de 2020, en plena pandemia del COVID-19. Fue, de esta manera, una temporada con 39 episodios que llamó la atención del público y que ocasionó que la historia se extendiera a otra entrega.

De esta manera, en junio de 2021, se estrenó la temporada 2 de la serie de televisión, consiguiendo batir récords en su último capítulo en su país natal. De esta manera, el 8 de setiembre cerró su historia en su país y los fanáticos lograron quitarle una marca a “Juego de Tronos”: la telenovela turca se convirtió en el programa más tuiteado de la historia con 8 millones 472 mil 552 tuits durante la proyección de su final.

¿De qué trata “Love Is in the Air”? La ficción turca se centra en la historia de amor entre Eda y Serkan, quienes al inicio comienzan odiándose. La florista lo detesta porque lo culpa al hombre de negocios de haber arruinado su beca para estudiar en Italia. Él, para compensarla, le hace el trato de que finja ser su pareja a cambio de pagarle su carrera.

La segunda temporada de "Love is in the air" trae varios giros interesantes en la historia y un nuevo personaje para las vidas de Eda y Serkan. (Foto: Medyapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR 2” DE ESTA SEMANA EN DIVINITY?

La telenovela turca “Love Is in the Air” empezó a emitirse en España desde el 11 de enero de 2021 desde la señal de Telecinco, en prime time los lunes, martes y miércoles. Sin embargo, ahora los capítulos nuevos se trasmiten a través de Divinity.

El mencionado canal de televisión estrena los episodios de la temporada 2 de la comedia romántica “Sen Cal Kapimi” de lunes a viernes a las 17:50 horas, de acuerdo a la programación actualizada de su parrilla televisiva. Ese es el horario que tendrá “Love Is in the Air 2” en esta semana.

Además, los televidentes y seguidores de la ficción otomana pueden ver de manera online y en directo los nuevos capítulos en la plataforma de streaming Mitele PLUS, donde no solo están todos los episodios estrenados hasta el momento sino que también se pueden adelantar los capítulos de manera exclusiva.

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “LOVE IS IN THE AIR 2”?

En los siguientes episodios de la temporada 2 de “Love Is in the Air” se verá qué pasará con la pareja de Eda y Serkan. Ambos han sido obligados por el juez a que convivan juntos por el bien de Kiraz, a pesar de la negativa de sus familias que luchaban por la custodia de la niña.

De esta manera, ellos empezarán a tener una nueva oportunidad para criar a la pequeña de una manera más civilizada. Su acercamiento se volverá un poco más próximo, sobre todo porque Kiraz intuye que entre ellos todavía hay amor a pesar de las diferencias y la separación.

Sin embargo, Eda y Serkan volverán a discutir al conocer las estrategias que habían mantenido en el caso judicial. Discutirán, se gritarán. ¿Llegarán a un punto de acuerdo? Esa es la gran interrogante de lo que pasará en los capítulos de esta semana de “Sen Cal Kapimi”.

Hande Erçel interpreta a Eda y Kerem Bürsin a Serkan. La pareja protagonista ha decidido estar juntos a pesar de las adversidades (Foto: MF Yapım)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

La comedia romántica “Love Is in the Air” tiene, en su emisión original en Turquía, un total de 130 capítulos repartidos en dos temporadas. Además, cada episodio tiene una duración aproximada de 120 minutos.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IS IN THE AIR”?