LLEGA A SU FIN. La segunda temporada de ‘Love is in the air’ 2, la exitosa telenovela turca, está a punto de terminar en FOX Turquía. El drama llega a su recta final luego de emitirse su capítulo número 48 el último miércoles 11 de agosto con la esperada boda de Serkan Bolat (Kerem Bürsin) y Eda Yildiz (Hande Erçel).

Fox Turquía sorprendió hace unas semanas cuando decidió cancelar la extensión de la telenovela. Si bien se dijo en un inicio que el final de la popular serie llegaría con 13 capítulos más, esto no se dará pues se ha decidido finalizarlo en el onceavo episodio.

El final de la segunda temporada se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de agosto. De esta manera la trama, que ha sido la más vista por los televidentes, cerrará un capítulo lleno de emociones. Si bien en el público español no ha tenido mucha acogida, en Turquía ha sido todo un boom.

¿DE QUÉ TRATA ‘LOVE IS IN THE AIR’?

Love is in the air es una telenovela turca que narra la vida de Eda Yildiz, una joven que pierde a sus padres y que tiene el sueñode ser arquitecta. Ella busca alcanzar sus metas a raíz de una beca que consiguió por su buena disciplina.

Cuando estaba a punto de finalizar la universidad y continuar con una próspera vida, logra conocer a Serkan Bolat, quien viene de una familia multimillonaria que posee un estudio de arquitectura de gran nivel y prestigio. Ambos se enamoran y desencadenan una historia de amor.

