Cada miércoles se estrena un nuevo episodio de la segunda temporada “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original), sin embargo, esta semana no hubo ningún capítulo en Turquía, así que los fanáticos de la telenovela turca tendrá que esperar hasta el 28 de julio para ver más de la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Entonces, ¿por qué el miércoles 22 de julio no se emitió el séptimo episodio de la segunda entrega en Fox Turquía? La programación habitual de la cadena fue alterada debido a las vacaciones de Eid al-Adha, más conocida como la Fiesta del Cordero, una de las grandes celebraciones de los musulmanes.

Dicha festividad conmemora el pasaje recogido en el Corán, en el que se muestra la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo Ismael (Isaac) como un acto de obediencia a Dios.

Esto significa que el final de “Love Is in the Air” se retrasará un poco. Probablemente, la telenovela turca termine en el mes de septiembre, luego de 13 capítulos, y al parecer no tendrá una tercera temporada.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 6 DE “LOVE IS IN THE AIR 2″?

Debido al fallo de la jueza, Eda y Serkan empiezan a vivir bajo el mismo techo con una regla: estarán juntos dos días, pero si Serkan descubre que Eda miente sobre cualquier cosa se quedará dos semanas.

Obviamente, la convivencia provoca que los sentimientos entre ellos resurjan. Además, las preguntas de Kiraz pone en aprietos a la florista, por ejemplo, la pequeña le pregunta a su madre si ama a Serkan Bolat.

“Claro que le amo porque es una buena persona. Una persona inteligente y receptiva. Pero a veces, cuando surgen problemas, en lugar de solucionarlos, se encierra”. Aunque no están juntos como pareja, Eda y Serkan están cada vez más cerca y se dejan llevar por sus sentimientos. Se hacen confesiones, se despiertan abrazados, disfrutan la compañía uno del otro.

En otro momento del episodio 6 de la temporada 2 de “Love Is in the Air”, se revela un nuevo secreto familiar. Tras la hospitalización de Kiraz por su alergia a las fresas, se da a entender que el verdadero padre de Serkan es el señor Kemal.