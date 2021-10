¿Qué ocurrirá en “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Çal Kapımı” es una de las historias más divertidas y conmovedoras que están disponibles en la parrilla televisiva. La historia de Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) ha conseguido tener un éxito no solo en Turquía, sino también en otras partes del mundo. Los nuevos capítulos de esta semana de la novela traerán más sorpresas a sus seguidores.

La comedia romántica ha roto una usual marca dentro de este género: superó la barrera de una sola temporada. La producción televisiva, que apareció por primera vez el 8 de julio de 2020, ha contado con una temporada 2 a pedido de sus fans.

¿Cuántos episodios tiene “Love Is in the Air”? En su emisión original, la serie turca cuenta con 52 capítulos de 120 minutos cada uno. La primera tuvo 39, mientras que la segunda, 13, la cual llegó a su fin el 8 de setiembre en 2021.

En España, la telenovela se emite a través del canal Divinity, aunque llegó a dicho país el 11 de enero a través de Telecinco. El horario actual de la ficción otomana es de lunes a viernes en el horario de las 18:30 horas.

Eda y Serkan vuelven a darse una oportunidad y ahora todo cambia cuando ella le dice que está embarazada. (Foto: MF Yapım)

¿CUÁLES SON LAS 5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”?

5. LA EMOCIÓN DE SERKAN

Serkan es el hombre más feliz del mundo. Así se siente cuando Eda le anuncia que está embarazada y que serán padres por segunda vez. El empresario, sin embargo, lo toma de una manera muy intensa, al sentir de su esposa. Él empieza a tener un cuidado excesivo con ella y el nuevo bebé, algo que le ha incomodado y ha repercutido hasta en el trabajo, donde Serkan ha hecho cambios como retirar el café y poner sillas cómodas.

“Lo diremos más adelante, los primeros meses son bastante peligrosos”, le advirtió Eda a Serkan sobre la noticia que, por el momento, solo compartirán entre ellos y no con sus amigos y entorno más cercano.

4. LOS NUEVOS TRABAJADORES DE ART LIFE

Art Life renacerá de sus cenizas. Después de los peores momentos, Engin, Piril y Serkan están decididos a reanudar su empezar desde cero y, así, dejar atrás todo lo malo. Para esto, decidieron, tras un debate, que Aydan, Kemal y Melo finjan ser los nuevos trabajadores de Art Life y así dejar una buena impresión ante la reunión de la señora Nuray. Hasta han fregado el piso ante la llegada de la importante mujer, lo que será una de las escenas divertidas de esta semana.

3. UN IMPREVISTO EN EL CONTRATO

Sin embargo, el periodo de gestación le ha pasado factura a Eda. La reunión entre los representantes del nuevo estudio de arquitectura y la señora Nuray se estuvo desarrollando sin ningún imprevista hasta que Eda se queda dormida en medio de la negociación. Como no saben que está embarazada, ese gesto es tomado de la peor manera y Nuray se pone reacia y descarta una firma de contrato con Serkan y los socios de Art Life.

La telenovela está cada vez más interesante, luego de que Eda le confesó la verdad a Serkan sobre la paternidad de su pequeña Kiraz (Foto: MF Yapım)

2. EL “EMBARAZO” DE AYDAN

En otro momento, en los próximos capítulos de “Love Is in the Air” se verá cómo nace el rumor de Aydan está embarazada. Ese malentendido nacerá de Seyfi y Erdem, quienes halla un test de embarazo positivo y una cita médica para un ecografía entre la documentación de la empresa. De inmediato, Erdem piensa que Aydan está esperando a un bebé y lo empieza a contar entre todos sus amigos, como Ayfer y Melo.

1. LA PRÓXIMA BODA

Uno de los momentos más emocionantes fue el hecho de que Kemal le pida matrimonio a Aydan. Su relación de cinco años ha resistido todas las tormentas, por lo que deciden dar un paso más hacia adelante. La sorpresa lo hizo Kermal, con la ayuda de Seyfi, y en los capítulos de esta semana se desarrollarán más detalles con respecto a la futura boda.