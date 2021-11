“Love Is in the Air” es uno de los últimos éxitos que ha exportado Turquía. La telenovela turca nos cuenta la historia de amor de la joven florista, Eda, y el joven millonario, Serkan Bolat; cuyo amor se ve entorpecido en el comienzo por diferentes dificultades, pero que al final terminan casados y con dos hijos. Fuera de su país de origen, la ficción también goza de fama; sobre todo, en España, donde se ha convertido en un verdadero fenómeno.

Tal ha sido el éxito de “Sen Cal Kapimi” (título original) en Turquía y España, el producto turco será exportado a países de América. Así un total de 85 países serán los que gozarán de la historia de amor protagonizada por las estrellas turcas Hande Erçel y Kerem Bürsin. En la gran mayoría ha sido un éxito y se ha colocado entre las ficciones más seguidas, como es el caso de Italia o Brasil.

Vale decir que, en Turquía, la telenovela terminó en las pantallas de Fox TV con su episodio 52, correspondientes a la segunda temporada, el 8 de septiembre de 2021, con una despedida magnífica, rompiendo récords de sintonía y convirtiéndose en uno de los finales más comentados en redes sociales. Entonces, ¿a qué otros países llegará pronto “Love Is in the Air”? A continuación, todos los detalles.

Eda y Serkan Bolat, protagonistas de “Love Is in the Air" (Foto: MF Yapım)

LOS PAÍSES A LOS QUE LLEGARÁ “LOVE IS IN THE AIR”

Según ha dado a conocer el medio turco Televizyon Gazetesi, “Love Is in the Air” será emitida en Estados Unidos a través del canal Telemundo. Tras su llegada al país norteamericano, la telenovela turca también podrá ser vista en Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Perú y Puerto Rico, pues estos se han hecho con los derechos de la producción.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “LOVE IS IN THE AIR” EN ESTADOS UNIDOS?

Por ahora, no se ha dado fechas sobre el estreno de “Sen Cal Kapimi” en Estados Unidos. Eso sí, Televizyon Gazetesi menciona que pronto la historia de Eda y Serkan Bolat llegarán a la señal de Telemundo, por lo que es muy probable que estrene su primer capítulo a inicios de 2022. En cuanto al resto de países, tampoco se sabe cuándo será incluida en las parrillas de programación, por lo que deberá esperarse algún anuncio oficial.

HISTORIA Y SINOPSIS DE “LOVE IS IN THE AIR”

La primera temporada de “Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

En la temporada 2...

Serkan Bolat y Eda atraviesan tiempos difíciles durante el tratamiento contra el cáncer del arquitecto. Este se obsesiona con su enfermedad y se convierte en un hombre completamente diferente al haber sobrevivido a esta, desarrollando un miedo al apego emocional, atrasando varias veces su matrimonio con Eda y negándose por completo a la idea de ser padre. Así, Serkan vuelve a centrarse solamente en su trabajo. Estas diferencias separan poco a poco a Serkan y a Eda, quienes eventualmente se terminan separando. Luego, Eda, quien se va a Italia a completar sus estudios, y Serkan, que sigue con su vida, por fin se reencuentran años después y la vida les prepara una sorpresa a ambos.