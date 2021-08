“Love Is in the Air” llega al final de su primera temporada el viernes 6 de agosto a las 17:45 horas de España, a través de la señal de Divinity. Los fieles seguidores de la telenovela turca disfrutan el gran final de esta primera etapa en la historia de amor de Eda y Serkan. ¿Qué pasó en el último capítulo?

En medio de los últimos acontecimientos de “Sen Cal Kapimi”, título original, Mediaset viene promocionando el estreno de la segunda entrega, que se transmitirá de manera exclusiva en Divinity y que debutará el próximo lunes 9 de agosto.

Antes del gran final, los protagonistas de “Love Is in the Air” tuvieron una vez más que enfrentarse a un problema; quizá, el más grave de todos: Serkan ha sido diagnosticado con un tumor cerebral, pero el empresario está decidido a no contárselo a su amada para evitar su sufrimiento; por el contrario, le propone a Eda irse a vivir con la furgoneta al Egeo para cumplir sus sueños juntos. La florista acepta, claro, sin imaginar su gran secreto.

QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”

Uno de los problemas más serios a los que se ha enfrentado la pareja protagonista fue cuando Serkan Bolat sufrió un accidente aéreo y perdió la memoria. Eso ocasionó que la pareja se separe y cada uno lleve una vida diferente. En ese lapso, el empresario vivió con Selin, que aprovechó que su expareja no recordaba nada. Mientras tanto, Eda se apoyó en Deniz y justo cuando iban a casarse, el empresario recuerda todo y la relación entre los protagonistas siempre vuelve a su cauce.

En el final de temporada, Eda y Serkan Bolat han encontrado la felicidad viviendo en una furgoneta. Es una vida sencilla, sin ningún tipo de lujo y Serkan está totalmente feliz con ello. Quiere disfrutar de la vida al máximo sin pensar en su enfermedad. La pareja está en un gran momento, pero viven ajenos al nuevo problema que se les viene encima. Parece que el arquitecto no va a poder olvidarse de la enfermedad tan fácilmente, pues Eda ha descubierto que tiene un tumor.

¿Qué pasará ahora que la joven florista ha descubierto el terrible secreto de su amado? Pues eso lo sabremos cuando Divinity estrene la segunda temporada de “Love Is in the Air” el próximo lunes 9 de agosto en su horario habitual, las 17,45 horas.

Eso sí, la nueva temporada llegará con la novedad de un salto en el tiempo. Habrán pasado algunos años desde que Eda tuvo conocimiento de las pruebas médicas de Serkan. Así mismo, la pareja estará distanciada y, según los avances, la joven se irá a Italia, donde vivirá con su hija. ¿De quién es la niña? Todo se revelará con el paso de los capítulos.