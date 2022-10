“Love Is in the Air” fue un nido de amor y no solo para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hubo otra pareja que nació en el rodaje de la telenovela turca y con un final más feliz: Başak Gümülcinelioğlu y Çağrı Çıtanak, quienes dieron vida a Pırıl y Ferit, respectivamente, se casaron y reunieron al elenco de la serie después de un año del gran final.

Si un matrimonio cerró la historia romántica de la comedia dramática, otra boda se encargó de ser el escenario perfecto para el reencuentro del elenco del programa de televisión que ganó una gran popularidad a nivel internacional.

Si bien Bürsin y Erçel se llevaron casi toda la atención por ser los protagonistas de la novela turca, ellos no tuvieron la fortuna de que su amor llegara al altar en la vida real, lo que sí pasó con sus compañeros Başak y Çağrı.

¿Kerem Bürsin y Hande Erçel asistieron a la celebración? Aquí te contamos más detalles de lo que ha sido el reencuentro del elenco de “Love Is in the Air” y si los protagonistas de la telenovela turca se sumaron a la emotiva y divertida fiesta.

Başak Gümülcinelioğlu y Çağrı Çıtanak durante su boda (Foto: Başak Gümülcinelioğlu / Instagram)

¿CÓMO SE REENCONTRARON LOS ACTORES DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Los actores de “Love Is in the Air” se reencontraron un año después del final de la telenovela turca en la boda de los actores Başak Gümülcinelioğlu y Çağrı Çıtanak, quienes interpretaron a Pırıl y Ferit, respectivamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, sin embargo, no asistieron a la ceremonia ni a la fiesta.

Los intérpretes que sí llegaron a la celebración fueron Sarp Bozkurt (Erdem), Sitare Akbaş (Fifi), Alican Aytekin (Seyfi), Neslihan Yeldan (Aydan) y Elçin Afacan (Melo). Las celebridades compartieron fotografías y videos del momento más importante de la pareja que nació en el plató del drama otomano y que ha tenido un final más feliz que los protagonistas.

Başak Gümülcinelioğlu brilló en su boda con un vestido diseñado por Cihan Nacar, el cual tuvo la impresionante cualidad de ser desmontable. De esta manera, la actriz lució diferentes modelos hasta quedar con una minifalda y unas botas de cowboy, según se pudo ver en las instantáneas publicadas en las redes sociales. El novio Çağrı Çıtanak, en tanto, apareció con un esmoquin azul de Melik Kam.

¿Por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel no asistieron a la boda? No se sabe si no fueron invitados o si declinaron en ir a lo que se convirtió en un reencuentro de “Love Is in the Air”. Lo cierto es que la antigua pareja pasa por momentos difíciles, ya que la pequeña Mavi, sobrina de Hande y quien todavía mantendría un vínculo cercano con Kerem, fue diagnosticada con cáncer.

Hande Erçel y Kerem Bürsin como protagonistas de “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se puede ver de manera online a través de las plataformas de streaming Mitele Plus en España y en HBO Max para el público de Latinoamérica.