La telenovela turca “Love Is in the Air” se acerca a su recta final y esta comedia romántica está cada vez más interesante. Para que no te pierdas ningún capítulo sobre la historia de Eda y Serkan te daremos el horario de esta semana del 8 al 12 de noviembre.

En los últimos capítulos de la comedia romántica se ha anunciado el compromiso de Aydan y Kema. En ese evento, hemos podido ver los celos de Kiraz, ante la llegada de su nuevo hermanito. Cuando Serkan quiso, sin resultados, sentir cómo pateaba el bebé en vientre de Eda, recibió una fuerte patada en la espinilla de su hija, haciéndole notar que ella también puede patear.

Serkan, además, en su afán de impedir que Eda haga mayores esfuerzos en su gestación, sobre todo después de la caída que sufrió, no la deja trabajar. Cuando ella fue a la oficina, se dedicó a boicotearla quitándole el Internet y haciendo ruido extremo. Ella se ha dado cuenta de sus intenciones y no está dispuesta a dar su brazo a torcer.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “L” DE ESTA SEMANA?

El horario de esta semana de “Love Is in the Air” por Divinity es de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde (hora española).

Lunes 8 de noviembre a las 18.30 horas.

Martes 9 de noviembre a las 18.30 horas.

Miércoles 10 de noviembre a las 18.30 horas.

Jueves 11 de noviembre a las 18.30 horas.

Viernes 12de noviembre a las 18.30 horas.

¿QUÉ PASARÁ EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Debido a que Serkan no la deja trabajar en la oficina y controla cada uno de sus pasos, Eda se ha sentido aprisionada y no ha podido soportarlo más. En el próximo capítulo de ‘Love is in the air’, harta de ese control, Eda se dará a la fuga en un descuido de Seyfi. ¿Dónde habrá fugado Eda?

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.