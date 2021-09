“Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) es una de las telenovelas turcas más exitosas y se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Por ejemplo, en España es una de las producciones más vistas, a pesar de sus constantes cambios de horario e incluso de canal.

La comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, en su emisión original, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020. Por lo general, este género no pasa de la primera temporada, pero sus 39 episodios iniciales no dejaron satisfechos a los fanáticos turcos y se grabó la temporada 2 que apareció el 9 de junio de 2021 y terminó el 8 de setiembre, con 13 episodios y un final a la altura de las expectativas.

En España, la segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite por Divinity a las 17:45 horas, y por el momento, eso no cambiara, sin embargo, el canal español tiene una gran sorpresa para los fanáticos de la telenovela turca: emitirá el melodrama desde el principio.

“Love Is in the Air” es la telenovela turca que ha cautivado a decenas de miles de hogares en España. (Foto: MF Yapım)

NUEVO HORARIO DEL FIN DE SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR”

A partir de este 25 de septiembre, a las 15:45 horas, Divinity revivirá la historia de amor de Eda y Serkan desde el principio, cada sábado y domingo. Además, los capítulos serán más largos que nunca.

Divinity asegura que los fines de semana dejarán de llamarse así para responder al nombre de ‘Love Weekends’, e invita a los espectadores a volver a enamorarse de “Love Is in the Air” y de sus personajes.

Los televidentes también pueden ver los episodios de “Love Is in the Air” a través de la plataforma de streaming Mitele, por un valor de cuatro euros al mes, con la disponibilidad de los capítulos estrenados hasta el momento y de ver los nuevos por adelantado y de manera online y en directo.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.