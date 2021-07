“Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original), desde que llegó a España en enero de 2021, se ha robado el corazón de los televidentes, a pesar de la amplia oferta de telenovelas turcas. La producción, que tiene como protagonistas a Eda Yıldız (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin), se transmitía por el canal Telecinco, pero ahora llegará a la señal de Divinity, por este motivo que pocos conocían sobre la cadena de televisión.

Este cambio repentino ha dejado un poco confundidos a los seguidores de la popular ficción, sobre todo en el contexto de los últimos episodios de la primera temporada.

Durante este año, la trama de “Love Is in the Air” ha captado la atención del público español por los sueños de vida que tiene Eda y la forma en que los obstáculos se atraviesan en su camino.

Ella quiere ser arquitecta paisajista y terminar su estudios en Italia, pero toda su vida cambia, de manera impactante, cuando conoce a Serkan, uno de los solteros más codiciados de Estambul.

¿EN QUÉ HORARIO SE EMITIRÁ “LOVE IS IN THE AIR” EN DIVINITY?

La telenovela turca “Love Is in the Air” ha sido retirada de Telecinco para llegar a Divintiy por una decisión de la cadena principal Mediaset España Comunicación.

En Telecinco, “Sen Cal Kapimi” será reemplazada por películas, porque es lo que suele funcionar en este época del año en el canal. De inmediato, las cintas tomarán el horario de la producción turca: el martes 27 de julio se emitirá “Yesterday”.

Mientras que el desenlace de la primera temporada y así como el estreno de la segunda se verá “en exclusiva” en Divinity y se emitirá de lunes a viernes en el horario de las 17:45 horas.

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El final de la primera temporada de “Love Is in the Air” mostrará el desenlace de la historia de amor de Serkan y Eda.

Ambos han vivido un momento de ensueño representado por una carta con sus sueños que han lazando en una botella al mar. Pero, otra misiva será la que cambie toda la percepción de Eda.