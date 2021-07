“Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) es una popular y comentada telenovela turca que se acerca al término de su primera temporada en Telecinco y Divinity. En el último episodio, se conoció que Serkan (Kerem Bürsin) tiene un grave problema de salud: se le ha detectado un tumor en el cerebro. Eda (Hande Erçel), por el momento, no se ha enterado de esa noticia, pero ya sospechaba de que algo no andaba bien en su compañero.

Hasta ese punto, los seguidores de la producción televisiva había acompañado a la pareja en su camino para ser felices, superando una serie de obstáculos y frustraciones.

Uno de las últimas situaciones que habían superado fue el embarazo de la villana Selin (Bige Önal), quien aseguraba que Serkan el padre de su bebé en camino, lo que separó a los protagonistas.

Sin embargo, se supo la verdad de que Serkan no había concebido a un pequeño con Seli. Él, asustado de perder a Eda para siempre, la siguió hasta el aeropuerto y, pensando que ella había partido, se desmayó de manera repentina. Este fue el origen del nuevo y más poderoso impedimento que deben superar.

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” sorprendió al público con la noticia de que Serkan tiene un tumor cerebral, según los primeros estudios que le ha hecho su médico.

“Debemos analizarlo”, le exhortó su doctor, lo que ha puesto en alerta al protagonista, quien todavía no ha tenido el momento de contarle el diagnóstico a su amada.

En el momento en que Serkan se desplomó, Eda sospechó que no solo se trataba de un ataque de niervos, sino que había algo más. ¿Sus sospechas se cumplirán cuando Serkan le cuente la información preliminar? ¿Podrán superar este infortunio para ser felices?

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” EN DIVINITY?

“Love Is in the Aire” se transmite de lunes a viernes en Divinity y tiene el horario de las 17:45 horas, de acuerdo a la parrilla televisiva.