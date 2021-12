En la actualizad, “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) es una de las telenovelas más exitosas fuera de Turquía. Su popularidad ha llevado a la historia a ser transmitida en más de 80 países en el mundo; pero donde logró su mayor auge fue en España, donde es una de las ficciones más vistas en los últimos meses.

“Love Is in the Air” es protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin y cuenta la la historia de amor de la florista Eda y el rico empresario Serkan Bolat, una pareja que aprende a deslizarse sobre las adversidades hasta vivir un final de cuento de hadas.

Pese al éxito que ha obtenido la telenovela turca y a la fama que hoy gozan sus protagonistas; al comienzo, la actriz Hande Erçel no estaba muy segura de ello, e incluso sentía un gran temor. Eso lo confesó la propia actriz.

“Love Is in the Air” es protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin y cuenta la la historia de amor de la florista Eda y el rico empresario Serkan Bolat (Foto: Instagram/ Kerem Bürsin y Hande Erçel)

EL MAYOR MIEDO DE HANDE ERÇEL AL COMIENZO DE “LOVE IS IN THE AIR”

Aunque la telenovela turca terminó el pasado 8 de septiembre en Turquía, “Love Is in the Air” sigue haciendo eco no solo en su país de origen, sino en diferentes países. De hecho, el drama sigue estando en la agenda de los medios, sobre todo, por la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Durante los premios Ayakli Gazete, donde la pareja protagonista logró cuatro premios y derrocharon complicidad, Hande Erçel mencionó que sentían que su química funcionaría cuando se conocieron y que se hicieron amigos cercanos en poco tiempo.

Aunque lo que más llamó la atención fue que la actriz reconoció que al comienzo de las grabaciones sentía mucha preocupación, pues no estaba segura si el proyecto se mantendría en televisión. “No hay nada que determine lo que será bueno en la televisión. Ya no entendemos del todo. El sistema ha cambiado“, dijo haciendo hincapié en que hay una situación que no se puede entender del todo a los proyectos de televisión, pues se desconoce la reacción de la audiencia.

En otro momento, señaló que el éxito de “Love Is in the Air” se debe, principalmente, a que la audiencia en su país entendió que “amamos mucho nuestro trabajo y les encantó tanto como a nosotros”. Esto, sin duda, aseguró aún más su fama fuera de territorio turco.