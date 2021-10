Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de “Love Is in the Air”, anunciaron su relación en abril pasado tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas, los actores turcos han estado en el foco tanto de medios de comunicación especializados como de sus fanáticos, quienes celebran cada paso que dan en su relación.

Hace poco, se ha dicho que la pareja ya ha dado el siguiente paso y ahora conviven. Aunque ni Bürsin ni Erçel han dicho algo acerca de los rumores, los fanáticos de ambas estrellas trucas se han percatado de un detalle que podría confirmar la versión: En un video subido por el actor en su historia de Instagram se lo ve tomando una proteína, misma que se puede apreciar en una foto de la cocina de la actriz.

Lo cierto es que los protagonistas de “Love Is in the Air” se han convertido en la pareja del momento y la favorita de Turquía e incluso cruzando la frontera. Pero, ¿cómo nació el amor? Si bien la pareja suele mantener una actitud muy reservada con los medios, Kerem Bürsin ha contado en una reciente entrevista cómo surgió el amor entre ambos y cuándo descubrió que se había enamorado de su compañera. A continuación, los detalles.

¿CUÁNDO KEREM BÜRSIN SE DIO CUENTA DEL AMOR QUE SENTÍA POR HANDE ERÇEL?

En una reciente entrevista al programa italiano Verissimo, Kerem Bürsin contó cómo se enamoró de su compañera de reparto en “Love Is in the Air”. Además, el actor confesó que ambos decidieron hacerlo público porque querían vivir plenamente su vida, sin tener que ocultar nada de lo que le hace feliz.

“¿Cuándo saltó la chispa con Hande Erçel?”, le preguntó la presentadora Silvia Toffanin. El actor contestó: “Tanto Hande como yo teníamos un gran respeto profesional por nuestro trabajo. Es una persona hermosa en todos los sentidos. Primero nos hicimos muy buenos amigos y respetábamos nuestro trabajo. Creo que esto es lo más importante”, comenzó a narrar.

“Estábamos juntos todos los días, durante muchas horas seguidas y en algún momento se hizo difícil verla simplemente como una amiga. Es hermosa y es una persona excepcional. Luego saltó esa chispa entre nosotros. Se encendió al cabo de un tiempo”, reveló Bürsin.

En otro momento, el actor señaló que ni él ni Hande quieren vivir huyendo de la prensa u ocultándose porque ambos creen que eso no es vida. “Si escondes algo, no estás viviendo totalmente. En cambio, quiero poder vivir mi vida libremente con la persona que he elegido y Hande Erçel es la persona que he elegido”, contó en Verissimo.

¿CÓMO VER A HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Los fans de España pueden seguir disfrutando a la pareja del momento cada tarde en Divinity.

De lunes a viernes a las 17:45 horas, Eda y Serkan te esperan para que sigas disfrutando de los nuevos capítulos de “Love Is in the Air”.