Mientras que en Turquía ya empezó a emitirse la segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original), en España todavía se emiten los últimos capítulos de la primera entrega del melodrama protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Desde que la serie turca se estrenó el pasado 11 de enero en España, ha sufrido varios cambios en su horario de emisión, pero esta vez el cambio más allá, ya que ha sido retirada de Telecinco para llegar a Divintiy por una decisión de la cadena principal Mediaset España Comunicación.

La primera entrega de “Love Is in the Air” ya se encuentra en su recta final, pero Eda y Serkan aún deberán superar muchos problemas inesperados si quieren seguir juntos y cumplir sus planes que tienen a futuro.

La primera temporada de "Love Is in the air" está a punto de llegar a su final en España (Foto: FOX Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 1 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Los últimos capítulos de la primera temporada de “Love Is in the Air” se emitirán de lunes a viernes a las 17:45 horas por la señal de Divinity.

Asimismo, la última temporada de la exitosa telenovela turca llegará en exclusiva a Divinity en el mismo horario.

En Telecinco, “Sen Cal Kapimi” será reemplazada por películas, porque es lo que suele funcionar en esta época del año en el canal. De inmediato, las cintas tomarán el horario de la producción turca: el martes 27 de julio se emitirá “Yesterday”.

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Serkan ha recuperado la memoria, logrado reunirse con Eda y no quiere perder el tiempo, así que le propone matrimonio a Eda, pero ella decide rechazarlo. A pesar de que Eda dijo no estar preparada para casarse con Serkan, él no planea darse por vencido. El arquitecto ha decido abrir su corazón y confesar sus sentimientos a la florista, quien no puedo aceptar su propuesta debido a que Selin está embarazada. ¿Qué hará Serkan al descubrirlo?

Eda pregunta: “Serkan, ¿podemos hablar del futuro? ¿De nosotros?”, y el arquitecto responde: “¿Y si abrimos una biblioteca para niños? Así contribuiremos a que puedan leer. También podrán usarla nuestros hijos. Quiero formar una familia contigo. Tendrán mucha suerte de tenerte como madre”.

Aunque Eda le dijo que no a la propuesta de matrimonio no puede decirle lo mismo ante las palabras de su amado. ¿Le contará que su expareja está esperando un hijo? ¿Cómo afectará eso a sus planes?