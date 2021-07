Buenas noticias para los fanáticos de “Love is in the air” (El amor está en el aire). Y es que la segunda temporada de la telenovela turca, que arrasa en sintonía, se extenderá. Así que tendremos más sobre la historia de amor Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel).

Recientemente se conoció que la productora añadió dos capítulos y eso se traduce en 11 episodios más de “Sen Çal Kapimi” (nombre original de la novela en turco). Con esto, los espectadores disfrutarán de 52 episodios en su segunda entrega, haciendo que las emisiones lleguen hasta comienzos de setiembre en Turquía.

¿En qué acabará la relación entre Serkan y Eda? Ellos han pasado por todo tipo de situaciones para defender su amor, que va desde colaborar cuando aún eran dos desconocidos -y Eda odiaba a muerte al arquitecto por sentenciar su futuro-, hasta las mil y una complicaciones a las que han tenido que hacer frente para poder estar juntos. Siempre que han tenido una oportunidad para ser felices, ha llegado alguien amenazando su tranquilidad. ¿Qué pasará en su final? Y es que se han anunciado que la novela no tendría una tercera temporada.

La primera temporada de “Love is in the air” aún se emite en España, pero ya quedan pocos episodios por ver y esperan con ansias poder empalmar con la siguiente entrega.

La temporada dos de la novela “Love Is in the Air” se empezó a difundir en Turquía desde el pasado 9 de junio, después de dos meses de descanso. “Sen Çal Kapimi 2” sacudió por completo los acontecimientos de la serie y situó a los protagonistas en un salto temporal donde muchas cosas habían cambiado. Los capítulos en ese país se emiten cada viernes por Fox Turquía.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA DOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se ubica cinco años después de los eventos de la primera entrega y con Eda y Serkan separados una vez más, pero unidos por su hija Kiraz. Los protagonistas se volverán a acercar por la pequeña y descubrirán su faceta de padres; sin embargo, su amor tendrá que hacer frente a nuevos obstáculos.

Luego de que Eda le confesó a Serkan que es padre de Kiraz, el arquitecto se mostró incapaz de asumir su responsabilidad. No obstante, su actitud cambió cuando empezó a compartir con la pequeña quien ha logrado conquistado el corazón del empresario.

Serkan ha sido cautivado por su hija y ahora no quiere estar sin ella. Los sentimientos, que tuvo reprimidos por mucho tiempo, lo han hecho caer en cuenta que nunca olvidó a Eda, y que quiere una familia junto a la florista y la pequeña Kiraz. ¿Qué pasará con los protagonistas de “Love Is in the Air”? Cualquier cosa puede pasar en la recta final para el desenlace de la exitosa teleserie.