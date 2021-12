Aunque hubo una constelación en la última edición de los premios Altın Kelebek 2021 (Golden Butterfly, en inglés, y Mariposa de Oro, en español), una de las parejas turcas más queridas y populares estuvo ausente: Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de “Love Is in the Air”. ¿Sabes por qué desairaron estas estrellas al importante evento?

MÁS INFORMACIÓN: La pregunta más íntima que le hicieron a Hande Erçel sobre su noviazgo con Kerem Bürsin

La 47 edición de la Mariposa de Oro, que reconoce todos los años a los artistas más talentosos del cine, televisión y música de Turquía, fue una ceremonia larga que tuvo lugar en Estambul el 5 de diciembre. En 2020 el evento se celebró de manera virtual, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.

Los ganadores fueron seleccionados por el público y las votaciones del jurado obtuvieron sus premios en diversas categorías en la ceremonia, organizada en colaboración entre el diario Hürriyet y Pantene, celebrado en Zorlu PSM. Millones de personas siguieron de cerca la transmisión, en la que no estuvieron Hande Erçel y Kerem Bürsin.

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN DESAIRARON LOS PREMIOS GOLDEN BUTTERFLY?

Hande Erçel y Kerem Bürsin no acudieron a la gala de los premios Altın Kelebek por motivos laborales.

La actriz y protagonista de “Love Is in the Air” fue consultada por los periodistas sobre por qué ella y su novio no acudieron al evento u ausencia: “Estaba fuera de la ciudad. Kerem Bürsin también tuvo un rodaje. Por eso no pudimos asistir”, respondió.

Erçel añadió: “El año 2021 fue un buen año para nosotros, y también tenemos esperanzas para el 2022″.

¿CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

El romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue uno de los más esperados por la audiencia, que al ver la química que tenían los actores esperaban con ansias que esta se volviera realidad. Y así fue.

Si bien, al principio no se pronunciaban sobre el romance, cuando concluyó la primera temporada oficializaron su noviazgo compartiendo fotos juntos en las Maldivas. Desde que anunciaron su relación, ellos no dudan en compartir momentos y frases tiernas hacia el otro.

Algunos medios turcos aseguran que la pareja estaría preparando todo para dar el siguiente paso: una boda, pero ellos al ser consultados mencionan que están disfrutando todo con calma.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿CÓMO ES EL INGLÉS DE KEREM BÜRSIL Y HANDE ERÇEL?

Los actores turcos Kerem Bürsin y Hande Erçel sorprendieron a sus seguidores al hablar en inglés cuando agradecieron por haber sido reconocidos por los Premios Produ, que se entregan a las más destacadas producciones en América Latina.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” recibieron el galardón de “Mejor telenovela en lengua extranjera”. Hande, incluso, combinó algunas palabras en español e inglés para demostrar su afecto. “Hola a todos. Estoy muy agradecida por este premio Produ y por todo el apoyo de ustedes”, manifestó. Además, cerró su video con un “muchas gracias” en español.

Mientras que Kerem se extendió un poco más con un inglés muy fluido, porque es su lengua materna por haber vivido en Estados Unidos en sus primeros años. “Primero quiero agradecerles por este increíble premio. Es un gran honor para la familia de ‘Love Is in the Air recibirlo y vislumbrarlo siempre. Los amamos por seguir mirándonos y apoyándonos. Así no lo hicieran, igual los amaríamos”, dijo la estrella turca.