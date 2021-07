Pese a que gozaba de un rotundo éxito, la telenovela turca “Love is in the air” ha sido removida por Telecinco, después de siete meses de emisión. El grupo de comunicación ha anunciado que los capítulos finales serán transmitidos solo a través de Divinity. Aquí te contamos cuál es el nuevo horario.

Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía, “Love is in the air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original o “Llamas a mi puerta” y “El amor está en el aire”, en español) es una comedia romántica. Después de su éxito en Turquía, ha sido vendida a más de 40 países, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

¿POR QUÉ TELECINCO RETIRÓ “LOVE IS IN THE AIR”?

El retiro de “Love is in the air” de Telecinco tiene lugar a escasos capítulos del desenlace de su primera temporada. A inicios del mes de julio, la plataforma Mitele PLUS reducía la subida de nuevos capítulos a dos días de la semana, lunes y jueves, debido “a una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada”. Sólo faltan verse tres episodios: el 120, el 121 y el 122.

¿DÓNDE Y CUANDO SE VERÁN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Debido a la decisión de Telecinco de no seguir apostando por “Love is in the air” en su horario estelar, da los capítulos finales de la primera temporada se han trasladado a Divinity.

“Disfrutarás de la recta final de la primera temporada de Love is in the air, con nosotros, de lunes a viernes a las 17:45 en Divinity en exclusiva”, contaba la cadena.

¿EMITIRÁN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Los fanáticos de la serie podrán seguirla también en la segunda temporada, ya que la plataforma indicó que la emitirá en exclusiva Sen Cal Kapimi (en turco).

La segunda entrega de la miniserie se empezó a emitir en Turquía el pasado 8 de junio de 2021 y, de acuerdo con los medios turcos, llegará a su final el próximo miércoles 18 de agosto.