La primera temporada de “Love Is in the Air” está cerca de su gran final en España, país donde ha logrado conquistar el corazón del público a partir de la historia de amor de Serkan Bolat y Eda. Los últimos capítulos de la telenovela turca dejarán a toda la audiencia en shock: Serkan ha sido diagnosticado con un tumor cerebral y Eda teme por su vida. ¿Qué pasará con los protagonistas?

En medio de los últimos acontecimientos de “Sen Cal Kapimi”, título original, Mediaset viene promocionando el estreno de la segunda entrega, que se transmitirá de manera exclusiva en Divinity. En esa línea, el canal de televisión mostrará en los próximos días el desenlace de la temporada actual. ¿Cuándo ocurrirá eso? A continuación, todos los detalles.

FECHA Y HORA DEL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA TEMPORADA 1 DE “LOVE IS IN THE AIR”

El final de la primera temporada de “Love Is in the Air” será estrenado el viernes 6 de agosto por Divinity. A las 17:45 horas de España, los fanáticos de la telenovela turca podrán disfrutar el gran final de esta primera etapa en la historia de amor de Eda y Serkan, que están empezando a cumplir todos sus sueños. Sin embargo, el secreto del empresario podría ocasionar un gran cambio en la vida de los protagonistas. ¿Será capaz de contar su verdad?

Serkan le propone a Eda un cambio de vida, pero le oculta su enfermedad (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS FINALES DE “LOVE IS IN THE AIR”

Serkan recibe la llamada del médico para hacerse nuevas pruebas lo antes posible, el empresario acude a la consulta para conocer exactamente en qué estado se encuentra y cuál es el tratamiento indicado. Él no piensa revelarle a su amada que tiene un tumor cerebral.

En los capítulos finales, Serkan le propondrá a Eda un cambio de vida para seguir cumpliendo sueños juntos. “Quiero que nos vayamos con la furgoneta al Egeo. Quiero estar a solas contigo, no quiero a nadie más. Solo quiero paz, silencio y tu compañía”, le dirá.

Eda, sin imaginar el secreto que le está ocultando su novio y confundida por este cambio de actitud, pondrá una condición: “Si de verdad lo vamos a hacer hay cosas que debemos cambiar”. ¿La terrible enfermedad de Serkan afectará a la felicidad de la pareja? ¿Cómo reaccionará Eda cuando lo descubra?

Las respuestas, quizá, no será revelada en la primera entrega, sino que tendremos que esperar cuando llega la temporada 2 de “Love Is in the Air”. Eso sí, aunque despediremos la primera entrega dejando la relación entre Eda y Serkan en un punto crítico, cuando se retome la acción en la segunda habrán pasado varios años. Así que, la historia todavía tiene un largo futuro por delante.