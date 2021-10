Tras su interpretación de Serkan Bolat en “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original), el actor turco Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los galanes de telenovelas más populares del momento. Sin duda, el intérprete de 34 años se encuentra en su mejor momento profesional y es que su carrera está en ascenso.

Después del final de la segunda temporada del melodrama que coprotagonizó con Hande Erçel, Kerem Bürsin ya está enfocado en otros proyectos, entre ellos, una película titulada “Fucking Love”, una adaptación de la novela “Ask Köpeklikti” del escritor turco Ahmet Ümit.

Además, según la periodista turca Birsen Altuntas, el actor que interpretó a Serkan Bolat en “Love Is in the Air” será el protagonista de la primera serie turca para Disney+ en su llegada al país otomano. Pero, ¿también podría ser el nuevo James Bond?

Kerem Bürsin como Seran Bolat en “Love Is in the Air”, telenovela que lo ayudó a ganar fama internacional (Foto: MF Yapım)

¿KEREM BÜRSIN SERÁ EL NUEVO JAMES BOND?

Aunque Kerem Bürsin no está en la lista de candidatos preferidos por los seguidores de la saga 007, las fanáticas del actor han lanzado través de twitter una campaña bajo el hashtag #KeremBursinxJamesbond para apoyar al actor y que se convierta en el nuevo James Bond.

Daniel Craig ya se despidió del mítico personaje tras la película “Sin tiempo para morir” (2021), así que las fans del famoso actor turco creen que él es el candidato ideal para asumir el rol del legendario espía.

Hasta el momento, el hashtag acumula miles de menciones. Además, muchos usuarios de la red social antes mencionada compartieron carteles de Kerem Bürsin como el nuevo James Bond.

Pero ¿sabías que Kerem Bürsin ya trabajó en Estados Unidos? El actor comenzó su carrera en Los Ángeles, donde obtuvo pequeños papeles en películas independientes y cortometrajes hasta que en 2010 fue protagonista de la cinta de terror y ciencia ficción “Sharktopus”.

Pero recién alcanzó el reconocimiento cuando volvió a Turquía y se unió al mundo de las telenovelas.