Dos de los actores más reconocidos de la televisión y que han participado en importantes producciones turcas le han dado una mala noticia a sus miles de seguidores. Se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la telenovela “Love Is in the Air”, quienes se han contagiado con el terrible virus del COVID-19.

La pareja de actores vio incrementar su fama al ser parte de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), un drama otomano que combina una gran historia de amor con la comedia y que rápidamente se convirtió en una de las más famosas de Turquía.

Luego de ello, esta producción pudo llegar a países como España y a otros de América Latina conquistando a miles de fanáticos quienes han considerado a Kerem Bürsin y Hande Erçel como sus ídolos y, además, los apoyan en la relación sentimental que ambos sostienen.

El amor en la ficción de los protagonistas de "Love is in the air" se hizo realidad y traspasó las pantallas para deleite de los televidentes (Foto: Hande Erçel / Instagram)

Precisamente, fue durante las grabaciones de “Love Is in the Air” donde Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron formando así una de las parejas que es considerada como una de las más sólidas y estables de los últimos años.

Actualmente, Kerem Bürsin y Hande Erçel atraviesan por la que, quizás, es una de sus más grandes dificultades en sus vidas y tiene que ver con lograr vencer el coronavirus.

Kerem Bürsin y Hande Erçel vieron nacer su amor durante las grabaciones de la telenovela "Love Is in the Air" (Foto: Kerem Bürsin / Hande Erçel / Instagram)

KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL CON COVID-19

La noticia que ha preocupado mucho a los fanáticos de los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a través del portal velvet gossip, asegurando que a pesar que la pareja que interpreta a Eda Yildiz y Serkan Bolat en “Love Is in the Air” viene atravesando por esta situación han preferido guardar silencio y no mencionar nada al respecto.

Sin embargo, el portal indicó que fue uno de sus gerentes quien habría revelado que los actores dieron positivo al COVID-19. Para ello, él usó su Instagram donde dio la noticia generando gran sorpresa y preocupación entre los admiradores de Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Lo que también se informó es que los actores si recibieron las dosis completas de su vacuna contra el virus y que, además, serían asintomáticos.

Kerem Bürsin es uno de los actores más reconocidos en Turquía. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL EN CUARENTENA

Tras haberse contagiado de COVID-19, Kerem Bürsin y Hande Erçel optaron por realizar la resepctiva cuarentena en su propia vivienda, según el portal posta.

Esto habría sido con la finalidad de recibir el tratamiento correspondiente y evitar poner en riesgo a sus familiares y personas cercanas a las que frecuentan. Una medida muy responsable que ha sido aplaudida por sus miles de fanáticos quienes esperan la recuperación de ambos.

Actriz Hande Erçel es la novia del actor Kerem Bürsin. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal.

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación.

“No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.