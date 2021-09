Aunque en Turquía “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) está cada vez más cerca del final en España la segunda temporada recién empieza, por lo tanto, Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) aún no se reconcilian, pero se esfuerzan en mantener una buena relación por el bien de Kiraz.

En medio de cambios que implican criar a una niña juntos, la florista y el empresario se acercan cada vez más. No obstante, Eda aún teme que Serkan cambie de opinión y decida abandonarlas, mientras que, él intenta recuperar a su familia,

En el nuevo episodio de “Love Is in the Air”, los protagonistas del melodrama turco deben fingir ser una pareja feliz para conseguir que Kiraz sea aceptada en una prestigiosa escuela. El problema es que solo existe lugar para un estudiante más y ellos no son los únicos interesados.

Serkan y Eda intentan llevarse bien por Kiraz (Foto: MF Yapım)

Para tomar una decisión el comité de la escuela decide evaluar a los padres en lugar de a los niños, así que Eda y Serkan se someten a una entrevista y a una serie de pruebas para demostrar que son una pareja feliz y unos padres responsables.

La atracción entre ellos es innegable, pero ¿será suficiente para que su relación funcione? Al parecer la clave de todo es Kiraz, ya que ha logrado que sus padres duerman juntos y que piensen en ellos como familia, incluso mencionó que quiere un hermano.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR 2″ EN DIVINITY?

De esta manera, la telenovela turca “Love Is in the Air” estrena episodios nuevos de su temporada 2 por medio de la señal de Divinity, en España. La comedia romántica, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión, estrena capítulos nuevos de lunes a viernes.

Mientras que el horario que tiene “Sen Cal Kapimi” en la actualidad es de las 17:45 horas, según la parrilla televisiva del mencionado medio de comunicación.

Además, los televidentes tienen la opción de ver online y en directo los capítulos de “Love Is in the Air 2″ a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que cuenta con todos los episodios que se han estrenado hasta ese momento. También se puede adelantar los que están por aparecer en la pantalla chica.