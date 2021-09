Bige Önal es una actriz muy popular en Turquía, pero sin duda la fama internacional le llegó gracias a su papel de Selin en “Love Is in the Air”. Mientras que, Aras Bulut es un exitoso actor turco que ha triunfado alrededor del mundo con series como “Içerde” o “Çukur” y con la película “Milagro en la celda 7”. La historia de amor de ambos actores duró seis años y aunque intentaron rescatarla no lo lograron.

La pareja trataba de mantener los detalles de su relación en privado y se había convertido en una de las parejas más populares y queridas de ese país. Además, parecía una de las más más sólidas del medio. Sin embargo, eso cambio inesperadamente.

“Nos ayudamos mucho profesionalmente. Confiamos mutuamente el uno en el otro y tratamos de no vivir nuestro amor en público, hay demasiadas cámaras”, comentó la actriz de “Love Is in the Air” anteriormente.

Aparentemente, la relación iba de maravillas, pero de un momento a otro terminó (Foto: Bige Önal y Aras Bulut / Instagram)

LA VERDAD DEL ROMPIMIENTO DE BIGE ÖNAL Y ARAS BULUT

El romance de Bige Önal y Aras Bulut terminó a mediados del 2021 cuando empezó a rumorearse que el actor habría sido infiel a su pareja con la actriz Damla Sönmez, su compañera de reparto en ‘Çukur’, una exitosa telenovela turca.

Sin embargo, un mes después de su separación la pareja decidió darse una segunda oportunidad. Según informaron en su momento ‘Dizi doktoru’ y ‘Snob magazin’, los intérpretes comenzaron a enviarse mensajes y aprovecharon el cumpleaños del actor para tener un nuevo encuentro y rescatar su romance.

De acuerdo a varios medios turcos, los actores cenaron en un restaurante de Çanakkale y después alquilaron una casa de piedra cerca de Assos, donde estarían disfrutando de unos días de descanso.

A pesar de los esfuerzos de Bige Önal y Aras Bulut por retomar su relación, no lograron resolver sus diferencias y decidieron ponerle fin su noviazgo de seis años. ‘Snob Magazine’ señala que la ruptura se ha producido al encontrarse en momentos vitales diferentes en lo que cada uno busca algo diferente.

“La decisión de separarse la tomó Bige Önal. La actriz quería casarse, y el rechazo del matrimonio por parte de su pareja diciendo ‘es demasiado pronto’ rompió los lazos entre los dos”, detalló el periodista Arif Hür.