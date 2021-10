¿Qué pasará esta semana en “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Cal Kapimi” ha entrado en uno de los momentos más emotivos de su historia: la reconciliación de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), los protagonistas. Sin embargo, hay otros desenlaces, algunos no tan felices, que dejará la ficción otomana durante esta semana en la parrilla televisiva.

La comedia romántica es una de las últimas revelaciones en Turquía. Su aceptable audiencia hizo que tuviera una temporada 2, lo que no suele ser usual en este género de producciones televisivas.

Por eso, la novela otomana ha conseguido posicionarse a nivel internacional, siendo una de las más populares en países como España, donde empezó a emitirse desde el 11 de enero de 2021.

En la actualidad, “Love Is in the Air” ha sorprendido a los televidentes españoles por la inminente reconciliación entre Serkan y Eda, quienes parecen que se dirigen a un futuro luminoso junto a Kiraz. ¿Será así? Aquí una lista de los momentos más relevantes que pasarán esta semana en el drama.

Serkan y Eda se reconcilian. (Foto: MF Yapim)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”

5. UNA BODA MARAVILLOSA

La noche de pasión que vivieron Serkan y Eda fue el primer paso para el retorno de la pareja protagonista de “Love Is in the Air”. El empresario, además, le pide la mano y deciden casarse, lo que se desarrollará esta semana con una celebración por todo lo alto. Eda, por supuesto, luce hermosa con su vestido blanco y Kiraz baila con sus padre y sus seres queridos. Uno de los momentos más emotivos de la serie.

Serkan y Eda pisan el altar para consumar su amor, pero todavía hay detalles que podrían poner en peligro su felicidad. (Foto: MF Yapım)

4. LA LUNA DE MIEL DE ENSUEÑO

La pareja de Serkan y Eda, que está a la espera de su segundo hijo, viajan a Italia para disfrutar de su luna de miel. En dicho país, se dan todos los lujos posibles para construir uno de los momentos más felices de sus vidas, las que contarán a sus hijos y nietos en el futuro. Sin embargo, cuando el siguiente paso era llegar a Estados Unidos, Eda le pide regresar a Estambul. Los problemas, una vez más, volverán a la familia.

3. ART LIFE EN PROBLEMAS

Piril es el primero en saber que la empresa Art Life está en quiebra. Todo dependía de un hilo de la disposición de la señora Deniz, quien quería un viaje a solas con Serkan. Al no obtener eso, les ha cerrado el paso y la apuesta por Qatar no se llegó a concretar. “El proyecto de Qatar no ha salido y los préstamos que pedimos, ahora no podemos pagarlos”, le dice Pirial a Aydan. Tarjetas bloqueadas y medidas extremas es lo que se respira en el ambiente.

Serkan, Eda y Kiraz tendrán un nuevo integrante más en su familia (Foto: MF Yapım)

2. KEREM Y PINA, ¿ESTARÁN JUNTOS?

En tanto, Kerem por fin se ha decidido sobre sus sentimientos: quiere decirle lo que siente a Pina. Melo lo anima, diciéndole que es muy valiente. El arquitecto, sin embargo, se llevará una de las peores noticias de la boca de su amada secreta. “Me voy a Londres. Mi familia ya lo ha decidido y ya me han comprado el billete”, le comenta Pina. ¿Qué decidirá Kerem ante esta revelación?

1. LA DECISIÓN DE SERKAN

Serkan, por su parte, ya en Estambul, se entera por su hija Kiraz que ya no tienen dinero. El protagonista, por supuesto, explota contra todos y exige respuestas. “¡¿Cómo no me habéis dicho nada antes?!”, les reclama a Eda y Piril. Por ello, cuando ve que su empresa se va a la quiebra, intenta salvar el proyecto de su esposa en Ítala con una radical decisión: “He vendido mis acciones para no tener que cerrar la empresa, y que el sueño de mi esposa pueda seguir adelante”, le dice a una estupefacta Eda.

Serkan Bolat tomará una radical decisión tras la quiebra de su empresa. (Foto: MF Yapım)

¿DÓNDE PUEDO VER LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se emite en España a través de la señal de Divinity. El canal de televisión estrenará, durante la semana del lunes 4 al viernes 8 de octubre, nuevos episodios de la comedia romántica en el horario de las 17:45 horas.

Además, los televidentes también tienen la opción de ver, de manera online y en directo, los episodios de estreno en la plataforma de streaming Mitele PLUS, donde también tendrá a disposición los capítulos que han aparecido en la pantalla chica hasta ese momento y algunos adelantos exclusivos.