La primera temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) se encuentra en su recta final y los fans no quieren perderse ninguno de los últimos capítulos, por eso se enfadaron cuando Telecinco cambio el horario de emisión de la telenovela turca. Pero ¿cuál fue el motivo del retraso?

El último capítulo de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se emitió en la madrugada en lugar de su horario habitual, debido a que Antena 3 transmitió el final de “Madre” ese mismo día.

Sin embargo, como señala El Norte de Castilla, la jugada no le salió del todo bien a Mediaset que consiguió solo un 13.1% de share, mientras que Antena 3 logró el 17.4%.

Selin le confiesa a Eda que espera un hijo de Serkan (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

A pesar de que Eda dijo no estar preparada para casarse con Serkan, él no planea darse por vencido. El arquitecto ha decido abrir su corazón y confesar sus sentimientos a la florista, quien no puedo aceptar su propuesta debido a que Selin está embarazada. ¿Qué hará Serkan al descubrirlo?

En otro momento de ese capítulo de “Love Is in the Air”, Eda pregunta: “Serkan, ¿podemos hablar del futuro? ¿De nosotros?”, y el arquitecto responde: “¿Y si abrimos una biblioteca para niños? Así contribuiremos a que puedan leer. También podrán usarla nuestros hijos. Quiero formar una familia contigo. Tendrán mucha suerte de tenerte como madre”.

Aunque Eda le dijo que no a la propuesta de matrimonio no puede decirle lo mismo ante las palabras de su amado. ¿Le contará que su expareja está esperando un hijo? ¿Cómo afectará eso a sus planes?

Por lo pronto, Serkan promete que la amará “toda la vida, pase lo que pase. Sabes que tú eres mi mundo, ¿verdad?” ¿Qué sucederá en el próximo capítulo de “Love Is in the Air”?