“Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) ha llegado al final de su temporada 2 y todo parece indicar que será su cierre definitivo en la televisión. La telenovela turca ha mostrado el desenlace de la historia de Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel), una de las comedias románticas con mayor aceptación no solo en su país sino también a nivel internacional.

La ficción otomana ha conmocionado con su cierre por las preguntas que debía responder el tramo final. Los protagonistas habían pasado por duros momentos y dilemas, como el de Serkan de convertirse en padre por el cáncer que podía volver según sus temores.

Además, la separación entre ambos marcó un momento de inflexión para la pareja y los ayudó a tomar distancia y ver con mejor dimensión lo que significaban el uno para el otro. Esto se ha ganado la atención de los seguidores que esperaban la resolución de la producción televisiva.

¿De qué trata “Love Is in the Air”? El drama turco, también conocido como “Me robaste el corazón”, marca su trama con el encuentro entre Serkan y Eda, los protagonistas que en un inicio se detestan tanto. Sin embargo, las circunstancias harán que se junten y vean que el amor puede florecer a pesar de las diferencias económicas, sociales y culturales.

En el final de "Love is in the air", el proceso de embarazo es complicado para Serkan porque todo quiere mantenerlo bajo control como saber el sexo de su bebé (Foto: MF Yapım)

¿POR QUÉ “LOVE IS IN THE AIR” NO TENDRÁ TEMPORADA 3?

La telenovela turca “Sen Cal Kapimi” no tendrá temporada 3 en esencia porque los actores principales, Kerem Bürsin y Hande Erçel ya tenían otros proyectos al término de la temporada 2. Además, el hecho de tener dos temporadas dice bastante de la apuesta sobre la serie, porque las comedias románticas solo suelen contar con una entrega.

Hande, por ejemplo, ya tenía un contrato con “The Ring” (“Halka”) y debió pedir a los productores de la serie de televisión para postergar el rodaje por la temporada 2 de la telenovela turca. Ella, además, fue la que se encargó de informar que esa sería la última entrega de “Me robaste el corazón” en una conferencia de prensa con medios turcos.

“Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una bonita manera. Nunca he trabajado en un papel así”, dijo la famosa actriz, de acuerdo a las declaraciones recogidas por el medio “Teammy”.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PROYECTO DEL ACTOR DE SERKAN DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Mientras que Bürsin, el actor de Serkan en “Love Is in the Air”, también tenía otros proyectos impostergables después de la temporada 2 de la telenovela turca. Por ello, esto reafirmó la noticia de que el capítulo 52 marcaría el final definitivo de la historia de amor.

El actor turco, de esta manera, según los rumores publicados en medios internacionales, ya había firmado para volver a interpretar a Dmitry en la serie de Netflix “Immortals”. El galán otomano regresaría como uno de los vampiros de la producción original del gigante del streaming.

Un accidente, las discusiones entre Eda y Serkan, los celos de Kiraz y más son el preludio del final de "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Hande Erçel (Eda Yıldız)

Kerem Bürsin (Serkan Bolat)

Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)

Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)

Anıl İlter (Engin Sezgin)

Elçin Afacan (Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu (Pırıl Baytekin Sezgin)

Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)

Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)

Sinan Albayrak (Kemal Özcan)

Maya Başol (Kiraz Bolat Yıldız)

Ahmet Efe Metekoğlu (Can Sezgin Baytekin)

Sinan Helvacı (Burak Balcı)

Sina Özer (Kerem)