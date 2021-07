Kerem Bürsin es reconocido en el mundo de la actuación de Turquía por ser uno de los galanes que ha formado parte de distintas telenovelas que han tenido éxito mundial. Actualmente, protagoniza “Love Is in the Air”, y su vida se ha convertido de interés público desde entonces. Y mucho más luego de confirmar su relación con su coprotagonista de la historia, Hande Erçel.

La vida del actor desde hace algún tiempo es de interés público, sobre todo, en países como España, donde la telenovela es una de las favoritas de la audiencia. Recientemente, el protagonista de “Love Is in the Air” confesó algo que sus fans desconocían sobre su vida y que llamó mucho la atención.

Bürsin se presentó en el show “Esta noche con Ibrahim Selim”, donde, entre risas, confesó el motivo por el que apenas toma alcohol, pues desde hace algún tiempo dejó de gustarle, aunque la razón es muy diferente de lo que esperaba el público.

POR QUÉ KEREM BÜRSIN DEJÓ EL ALCOHOL

El actor que da vida a Serkan en la popular telenovela turca, confesó el verdadero motivo por el que apenas bebe. De acuerdo con Kerem Bürsin, cuando bebe de más se inclina hacia el nudismo.

“Me desvisto en cualquier sitio. Empiezo y acabo sin camiseta, sin calcetines y sin pantalones. Por eso no bebo mucho. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años”, reveló Bürsin.

Kerem no debe tener muy buenos recuerdos de esos momentos tan embarazosos porque confesó que “por eso ya no bebo tanto. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años”.

DÓNDE Y CÓMO VER A KEREM BÜRSIN EN “LOVE IS IN THE AIR”

La segunda temporada de “Love is in the Air” se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En el país ibérico se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.