“Lo que se hereda no se hurta”, es una frase que se suele usar cuando un hijo (a) tiene las mismas cualidades o características que el padre o madre. No obstante, este refrán no se limita únicamente a progenitores, pues dentro de la familia puede haber parecidos entre sobrinos, tíos, abuelos; y eso es lo que ocurre en la familia de la querida Lucero.

Como se sabe, la actriz y cantante de México tiene dos hijos, ambos fruto de su matrimonio con Manuel Mijares, con quien estuvo casada de 1997 a 2011. Sus dos “retoños” son José Manuel y Lucerito.

Sin embargo, pareciese que la celebs tuviese una tercera hija. ¿La razón? El parecido que tiene con su sobrina, la hija de su único hermano, Antonio Hogaza León, quien no se dedicó a la industria del entretenimiento pero que siempre ha sido unido a la “Novia de América”.

Montserrat junto a su papá, Antonio, que es a la vez hermano de Lucero (Foto: Antonio Hogaza / Instagram)

LA SOBRINA DE LUCERO QUE ASEGURAN ES IDÉNTICA A ELLA

Antonio tiene dos hijos, Andoni y Montserrat, y es precisamente la jovencita la que ha llamado la atención en las redes sociales, no solo por la guapa que es, sino por la aparente similitud con la estelar de “Lazos de amor”.

Si bien la joven lleva una vida privada en redes sociales, los seguidores de Lucero conocen de su existencia por las fotos que suele subir el hermano de la artista en su cuenta de Instagram.

“Guapísima como su tía”, “Es el clon de Lucero”, “Bella”, “Qué linda” y “Divina Montse” fueron algunos de los halagos que llueve habitualmente en redes.

EN REDES DICEN QUE LA SOBRINA DE LUCERO SE PARECE MÁS A ELLA QUE LA PROPIA LUCERITO

Como suele ocurrir siempre, y más aún en redes sociales, las comparaciones no tardaron y muchos usuarios enfatizaron en que Montserrat se parece más a Lucero que su propia hija, Lucerito Mijares.

“Idéntica a su guapísima tía”, “Se parece mucho a Lucero”, “Debe incursionar como actriz”, “Tu hija tiene la sonrisa de Lucero”, son otros de los comentarios que los internautas han colocado en las publicaciones que realiza Antonio Hogaza junto a sus hijos. ¿Tú qué dices? ¿Es idéntica o no? Te dejamos estas fotos para que tú mismo lo compruebes.

Junto a su papá (el de gorra a la izquierda) (Foto: Antonio Hogaza / Instagram)

Antonio junto a sus hijos (Foto: Antonio Hogaza / Instagram)