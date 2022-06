¿La polémica sigue encendida? Ante las comparaciones que surgieron en redes sociales sobre los parecidos demasiado evidentes entre Lucero y la popular “Lucerito”, la artista señaló que “no es su copia” y que su pequeña tiene personalidad propia. Entérate más aquí.

¿Excesivamente iguales? Lo cierto es que la popular “Novia de América” aseveró que su menor hija de 17 años no es una “copia” tal y como afirman diversos usuarios en las redes sociales. Pero, ¿a qué se deben estas declaraciones de la mexicana?

Como se sabe, Lucero fue la portada de una conocida revista junto a su pequeña de 17 años, quien posó por primera vez ante la atenta mirada del lente de los fotógrafos y editores del medio.

En tal sentido, la actriz de 52 años colgó un video en su canal oficial de YouTube en donde habla de lo que fue trabajar junto a su menor hija y posar para la portada de “Quién”. Eso sí, reveló “Lucerito” ya había tenido demás sesiones fotográficas anteriormente.

NO DIO PIE A LAS COMPARACIONES

Lucero añadió que las entrevistas escritas, a diferencia de las “face to face”, no pueden captar el alma y la personalidad de las personas, sobre todo, de la pequeña “Lucerito”.

De su menor hija destacó sus acciones ante cámaras, evidenciando que es una joven expresiva por medio de palabras y gestos que la prensa escrita no puede transmitir hacia los lectores.

Además, señaló que “Lucerito” posee otras pasiones e intereses personales que la diferencian de ella y su papá. Eso sí, dejó en claro que ninguno de los dos la forzaron a ser “copia”, ya que es ella quien debe seguir su propio camino.

“Ella siempre ha tenido una personalidad muy de ella, ella es una esencia tan libre, tan maravillosa. Ella es del signo Acuario, es del 2 de febrero día de la Candelaria, y yo no se si sea por su signo, pero su carácter es muy ella. Ella no copia a nadie. Y como lo digo en esta revista: Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mi me encanta que ella sea única” , se puede oír en el citado video.

En tal sentido, indicó que la pasó bien mientras era fotografiada junto a su menor hija, resaltando que “Lucerito” pudo experimentar la manera en que las artistas y celebridades del espectáculo se preparan para salir a trabajar.

Por otro lado, indicó los hobbys y gustos particulares que tiene su primogénita, tales como la música, la composición y demás actividades al canto, a diferencia de ella, cuya pasión se encuentra en los sets y escenarios de televisión.

Finalmente, agradeció el apoyo constante de sus fans y el cariño recibido de la gente, indicando que, a pesar de que siempre existan comentarios y críticas negativas, los buenos son más. ¡¡Enhorabuena por Lucero y “Lucerito”!!