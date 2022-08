Aunque ya llevan años separados, los cantantes Lucero y Mijares continúan siendo de las parejas musicales más predilectas del público español. De hecho, su reciente tour ‘Hasta que se nos hizo’ fue uno de los mejores éxitos de todo México en los últimos tiempos. Sin embargo, diversos seguidores comenzaron a preguntarse en redes sociales como reparten sus ganancias uno de los matrimonios más mediáticos de la última década.

Luego de la pandemia y el confinamiento general dado por el coronavirus, los cantantes Mijares y Lucero lograron aunarse para poder llevar a cabo un proyecto musical que significaba conciertos juntos por todo México y Latinoamérica.

“A la gente le ha gustado. [Es] un show bastante dinámico, con canciones de Lucerito, con mías. Ella canta mías, yo canto de ella, cantamos juntos”, sostuvo Mijares a través de ‘Despierta América’.

Por su lado, la autora de temas regionales reveló que posee una gran amistad con su ex esposo desde hace años, añadiendo que les va muy bien “cantando juntos”.

Manuel Mijares y Lucero se unieron para lanzar su gira "Hasta que se nos hizo" (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN POSEE MÁS DINERO EN SUS GIRAS?

El tema de las ganancias siempre ha sido un tema de discusión en los grupos y artistas en la actualidad, aunque eso no ha sido problema para Lucero y Mijares, quienes dieron a conocer quién logra embolsarse más dinero a través de sus giras.

En ese sentido, la conductora Stephanie Himonidis cuestionó a los cantantes sobre este hecho en particular. “Entonces, ¿quién gana más con esta gira? ¿Se dividen las entradas equitativamente?”.

Lucero añadió: “¡Claro! Hablando en serio, una de las herramientas básicas para que un dueto, una dupla funcione, hablando de moneda, es que los dos perciban lo mismo”.

El periodista Javier Poza también preguntó sobre el tour y las ganancias que ambos poseen en sus giras, a lo que contestaron que lograron llevarse la misma cantidad de dinero durante sus presentaciones.

“Ganamos lo mismo. Te juro que una de las ideas que pusimos sobre la mesa fue: ‘Oye, aquí somos iguales, ¿cierto?’ [La respuesta fue] Cierto”, sostuvieron.

“Que no sea: ‘No, porque yo. Es que yo quiero cantar más. Yo quiero el primer crédito. No, yo gano más. Yo cobro de no sé dónde. Yo más’. No, aquí es una onda de sociedad, de amigos”, añadió.