Después de la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, el público pudo conocer mucho más acerca de su carrera, vida personal, relaciones y los problemas económicos que pasó el cantante. Sin embargo, algo que no se mencionó fue su relación con Aracely Arámbula, la actriz de telenovelas con la que tuvo dos hijos y ahora se presume que han arreglado la demanda por alimentos que tenían desde hace tiempo.

“El Sol” de México y la protagonista del reciente melodrama, “La madrastra”, iniciaron su relación en el 2005 y esta duró cuatro años. Durante ese tiempo, nacieron sus dos pequeños: Miguel y Daniel.

En “Luis Miguel: la serie”, pudimos conocer que el intérprete de “La incondicional” tuvo muchos problemas económicos debido a grandes deudas y despilfarros. Esto no solo es parte de la ficción, pues también ha sido mencionado por sus representantes anteriormente y ocupado titulares.

Pese a la increíble fortuna que construyó a lo largo de más de cuatro décadas, su expareja tuvo que iniciar una demanda legal por el pago de la pensión alimenticia de sus hijos más pequeños.

Esta batalla habría iniciado hace cuatro años, aproximadamente, pero todo indica que Luis Miguel habría saldado su deuda. A continuación, descubre la millonaria suma que habría pagado el artista.

LOS MILLONES QUE LE DEBÍA LUIS MIGUEL A ARACELY ARÁMBULA DE PENSIÓN ALIMENTICIA

Considerando todos los años que han pasado, la suma que debía pagar Luis Miguel a Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos era millonaria. De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, la actriz le habría pedido un monto mensual de 25 mil dólares mensuales por cada menor. Esto se traduce en poco más de 485 mil pesos mexicanos ¿Unas cosquillas para la billetera de Luismi?

No tanto si tomamos en cuenta los pagos retroactivos que no se dieron en los últimos años, lo cual asciende a más de 40 millones de pesos. Cabe mencionar que este dato no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

En el pasado, Aracely Arámbula ha comentado sobre la importancia de que Luis Miguel no solo aporte económicamente, sino que también esté presente en la vida de sus hijos. Pero bueno… Ya sabemos que Micky no tiene el mejor historial como padre (no olvidemos que le tomó muchos años reconocer a Michelle Salas como su hija).

“Yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, dijo Arámbula en su momento, aunque hasta ahora no se ha pronunciado acerca de la información sobre la manutención.

La artista junto a los dos hijos que tiene con "Luismi", y quienes tuvieron en don Manuel a su figura paterna (Foto: Univision.com)

LUIS MIGUEL PLANEA REINICIAR SU CARRERA

La noticia sobre el saldo de la deuda por pensión alimenticia adquiere más sentido con la confirmación de que Luis Miguel se encuentra pagando todo lo que debe. Su asesor financiero, Carlos Bremer, confirmó que su objetivo es no tener ningún pasivo para poder emprender reiniciar su carrera con una gira en 2023.

“Puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México. Luismi, pagó absolutamente todo lo que debía, desde el pleito con Alejandro Fernández hasta el permiso de tránsito de su coche”, explicó a TVyNovelas.

El intérprete de 52 quiere retomar la exitosa carrera que tuvo hace años, por lo que están emprendiendo una reestructuración financiera, pero también psicológica para que él se encuentre bien en cuerpo y mente.

Una de las restricciones que tiene ahora es no poder gastar dinero innecesariamente, por lo que ya no tiene la vida de lujos exorbitantes que tenía antes. Además, tiene como objetivo dirigir estos fondos al espectáculo que tiene en mente para su regreso.