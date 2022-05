Es sabido que Luis Miguel se caracterizó por conquistar a bellas mujeres. Sus romances con estrellas como Mariah Carey o Aracely Arámbula son solo una muestra de las damas que se enamoraron del músico. Por ello, no es novedad verlo al lado de hermosas figuras del espectáculo. Sin embargo, pocos saben que existió una oportunidad en donde el cantante tuvo que rechazar a una actriz por otra.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Luis Miguel pagó 80 mil dólares para estar cerca de reconocida actriz de telenovelas

A continuación, conoce más detalles acerca del rechazo de Luis Miguel a Luz María Zetina y por qué prefirió a Yadhira Carrillo.

EL VIDEOCLIP DE “QUE SEAS MUY FELIZ”

El tema “Que seas feliz” es uno de los más exitosos del repertorio de Luis Miguel. La canción, parte del álbum “México en la piel”, es uno de los más populares del intérprete y, por supuesto, cuenta con su propio video musical, protagonizado por el artista y Yadhira Carrillo.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, la actriz contó que grabar el videoclip fue una gran experiencia. Así, ella confirmó que el equipo de producción del ‘Sol de México’, comandado por Pedro Torres, se acercó a ella para pedirle que participe. Trascendió, de esa manera, que Luis Miguel la seleccionó gracias a su forma de llorar en las telenovelas.

“Siempre me hice como la ‘huidiza’, yo creo que a las personas famosas les tienes que dar su lugar. No puedes estar encima de la gente si te están invitando que es un privilegio. Yo siempre creí que mi lugar era ese”, comentó Yadhira.

Sin embargo, para seleccionar a Carrillo como parte de su videoclip, Luis Miguel tuvo que rechazar a otra intérprete.

‘EL SOL DE MÉXICO’ RECHAZÓ A LUZ MARÍA

Antes de elegir a Yadhira Carrillo, la actriz escogida para protagonizar el audiovisual fue Luz María Zetina. Esto fue confirmado por la misma ‘Luzma’, quien reveló que ella ya había aceptado participar en el proyecto, pero fue ‘Luismi’ el que ordenó que no formara parte de él.

“Nunca lo conocí, iba a hacer un video con él porque Pedro Torres me invitó, me dijo que si me gustaría hacer un video que estaba produciendo y… ¿Qué crees? Dije que sí y… ¿Qué crees? ¡Luis Miguel dijo que no y pusieron a Yadhira Carrillo!”, explicó la intérprete al programa “Sale el Sol”.

De esta manera, se dejó claro que esta ‘elección’ del cantante se debió a temas profesionales y no a algún noviazgo con alguna de las estrellas de la televisión.

ARACELY ARÁMBULA, LA NOVIA DE LUIS MIGUEL

Tras el estreno del famoso videoclip, muchos seguidores del cantante y algunos miembros de la prensa presumieron que Luis Miguel podría haber iniciado una relación con Yadhira Carrillo. Esto, gracias a las románticas escenas que ambos protagonizaron.

Finalmente, fue Aracely Arámbula la que empezó un noviazgo con Luis Miguel durante esos días. Y, por ello, se cree que fue la verdadera protagonista de sus composiciones en esa época. Con el tiempo, ambos artistas tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. Sin embargo, el romance acabo con polémica y líos legales de por medio.