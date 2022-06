Fue un relación fugaz pero que dejó huella, una característica propia de la celebridades como ellos. El romance entre Luis Miguel y Lucía Méndez duró muy poco pero fue tan intenso, al menos para uno de los protagonistas, que sirvió de inspiración para que “El Sol de México” termine escribiendo una canción; o al menos, eso es lo que se desprende tras la declaraciones de la actriz y empresaria.

Luis Miguel ha construido la fama de galán y seductor, motivo por el cual siempre se ha tenido la idea de que el artista era quien rompía corazones y dejaba alborotadas a sus parejas. No obstante, la revelación que hizo Lucía Méndez cambiaría esa percepción.

En una entrevista con Yordi Rosado -emitida en enero de 2021-, la histrionisa que en la actualidad tiene 67 años contó que el amorío con el intérprete de “Suave” fue breve y no llegó a enamorarse de él, pero este le llegó a decir que ella “era el amor de su vida”.

Los artistas no han vuelto a verse a solas o comunicarse desde que se separaron (Foto: Caras México)

CÓMO FUE EL ROMANCE DE LUIS MIGUEL CON LUCÍA MÉNDEZ

La actriz azteca comentó que en el primer encuentro que tuvieron a solas no pasó nada, pues “lo veía muy chavito. Yo tenía 30 (años) y me dijo que tenía 20, y dije: ‘¡Qué flojera!’”. A pesar de ello, la pasaron bien. “Me comentó sus problemas personales, que no sabía nada de su mamá, pero era un chavo muy simpático”, agregó.

Tras esta primera vez, Luis Miguel quedó encandilado por la belleza de Lucía Méndez y empezó a cortejarla. “Posteriormente, nos empezamos a comunicar, me empezó a pretender, era un gran chavo, me enviaba regalos y era atento (...) Era un tipo tan agradable, tan amable, tan guapo, tan todo que sí caí, obviamente; anduvimos 3 o 4 meses”, relató.

Sin embargo, la diferencia de edades fue un gran impedimento para que la relación pase a algo más serio de acuerdo al testimonio de Méndez. “Yo me sentía rara por, aparentemente, llevarle 10 años, porque me dijo que tenía 20 y no era así, tenía 17 y yo, 30, así que le llevaba 13 años pero era un menor de edad, podía terminar en la cárcel”, siguió explicando la artista.

Esa distancia en edad hizo que Lucía no tomé en serio la relación y terminó alejándose, ya que en ese momento había conocido a Pedro Torres, un hombre que era cercano a su edad y que la enamoró profundamente.

“Yo no me enamoré tanto de Luis Miguel porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía esa juicio, no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel. Y conocí a Pedro, y pasé del más guapo a una persona que era feo, pero era de mi generación y tenía su simpatía, talento, su forma de ser y madurez; y dejé a Luis Miguel”, aseveró.

LUIS MIGUEL LE DEDICÓ A LUCÍA MÉNDEZ “FRÍA COMO EL VIENTO”

Lucía Méndez confesó que Luis Miguel “le dijo de todo” tras dejarlo y quedó resentido. “Cuando me divorcié después de Pedro (Torres) me citó y me dijo de todo. ¿Ya no quiso regresar? No porque ya lo había decepcionado”, desveló.

La molestia y frustración del cantautor lo llevó a desfogarse, según trascendió, en una canción: “Fría como el viento”, que se la terminó dedicando.