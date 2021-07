La fortuita reunión entre Luis Miguel y Xavier López “Chabelo” generó todo tipo de reacciones porque nunca se les había visto juntos a estos dos grandes íconos de la cultura popular mexicana. El encuentro ocurrió en el verano de 2018, pero las imágenes se dieron a meses después. Aquí toda la historia y por qué el “amigo de todos los niños” no se sintió cómodo al lado de “El Sol”.

Una tarde de verano en Acapulco, Chabelo estaba paseando con su familia en un yate que había rentado y, al pasar cerca de la casa de Miguel Alemán Magnani, amigo de la juventud de Luis Miguel, una persona de seguridad se le acercó a la embarcación.

Se trataba de un militar, ya que estaban cerca de una zona federal, y que le dijo que Luis Miguel estaba cerca de ahí y si, por favor, quería tomarse una foto con él. Chabelo, en declaraciones al programa de radio de Javier Poza, en Radio Fórmula, contó que se sorprendió de la situación, pero aceptó.

¿LUIS MIGUEL, FANÁTICO DE CHABELO?

El intérprete de “Suave” se mostró emocionado de conocer al “amigo de todos los niños” en persona, con quien compartió un momento agradable en la playa y degustaron una copa de vino. Luis Miguel le habría pedido que se tomaran un par de fotografías, las cuales se filtraron meses después, preservando el recuerdo para siempre.

¿POR QUÉ ESTUVO INCÓMODO CHABELO EN LA REUNIÓN CON LUIS MIGUEL?

La reunión de estos dos grandes, Luis Miguel y Chabelo, si bien emocionó a sus seguidores, no fue tan agradable como todos piensan, al menos no para para el “Amigo de todos los niños”.

El personaje reveló, en una entrevista para el programa “Un nuevo día”, que no la pasó nada bien en su reunión con “El Sol”.

El querido conductor dijo que no había sido de su completo agrado porque, aunque fue breve, se sintió incómodo debido a una persona que acompañaba al intérprete de “Cuando calienta el sol”, por lo que luego de compartir una copa de vino al pie de la playa se retiró del lugar.

El también actor, de 86 años, no quiso dar más detalles al respecto y no reveló quién era esa misteriosa persona que lo puso tan incómodo, sin embargo, comenzaron a surgir diversas especulaciones alrededor del tema, no obstante, no se supo más del tema y la reunión entre ambas estrellas solo quedó como una anécdota.