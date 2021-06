Una posible demanda le caería encima a Diego Boneta y Netflix por una escena de “Luis Miguel, la serie”, según manifestó el actor español Martín Bello. El intérprete dijo que está pensando en iniciar acciones legales en contra del actor y la empresa por la agresión que sufrió en un episodio de la popular producción. El denunciante dio vida al personaje de “Tito”, tío del “Sol de México” y contó lo que sucedió en la filmación de dicho momento de la serie.

El artista contó que esto sucedió en febrero de 2020 y que, a pesar de su evidencia, tanto Netflix como el actor se han desatendido de su caso, a pesar del comunicado de la productora afirmando que se le había brindado todo el apoyo necesario.

“(Busco) que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale”, dijo en la revista “Tvynovelas”.

Bello señaló que espera una verdadera compensación económica por las secuelas que le dejó la grabación de ese momento de la producción televisiva.

¿POR QUÉ DEMANDARÁN A DIEGO BONETA Y NETFLIX?

Martín Bello explicó que demandará a Diego Boneta y Netflix por ser golpeado por el intérprete de Luis Miguel en la escena en que le dice lo que le pasó a la madre del cantante mexicano.

“Esto fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, declaró.

Detalló que la escena, planteada al inicio como algo más tranquilo, se grabó 10 veces porque no salía bien. Para esto, no pensó que necesitaría un doble.

“Cuando terminé la escena me fui a mi cámper. Al quitarme la ropa, me vi los moretones, fui a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena y no daban crédito a lo que había pasado”, comentó.

Diego Boneta volverá a interpretar a Luis Miguel en la segunda temporada de la serie (Foto: Netflix)

¿QUÉ HIZO DIEGO BONETA DESPUÉS DEL INCIDENTE?

El actor español también comentó que Boneta no quiso aceptar una cena con él para dejar atrás lo que había pasado en el set de “Luis Miguel, la serie”.

“Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió eso yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”, manifestó.

Agregó que, después de esa situación, su personaje fue sacado de la serie de Netflix. “En la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se supone que yo continuaba en el proyecto”, indicó.