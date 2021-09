Luis Miguel ha conquistado a muchas mujeres en toda su trayectoria musical. A esta larga lista, se incluye a Érika Buenfil, con quien tuvo un comentado encuentro con ‘El Sol de México’ cuando esta se encontraba en pleno ascenso de su carrera; sin embargo, poco o nada se sabía al respecto, hasta que la propia protagonista sintió que ya era momento de revelar secretos íntimos de aquel día.

El intérprete de “La incondicional” se dejó atrapar por el encanto de una de las mujeres más bellas del mundo de la televisión. Y es que Buenfil cautivó el corazón cuando asistió a uno de sus conciertos en Monterrey. Pese a que puede parecer una historia romántica, de hecho, solo fue un encuentro pasional que luego derivó en una amistad.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Érika Buenfil regresó al pasado y recordó la primera noche que pasó con Luis Miguel, un episodio que sucedió cuando ambos eran muy jóvenes. ¿Qué dijo la actriz? A continuación, todos los detalles.

Érika Buenfil reveló detalles del encuentro con Luis miguel en el programa de Yordi Rosado (Foto: YouTube)

LA HISTORIA DE CUANDO LUIS MIGUEL PERSIGUIÓ A ÉRIKA BUENFIL

Hace algunos años, Érika Buenfil se encontraba en Monterrey y decidió asistir a un concierto de Luis Miguel junto a su sobrino, aunque no era fan de la música del cantante, fue solo para ver el show. “No me quería quedar sin verlo. “Era muy curioso. Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí. No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico”, contó.

De acuerdo con la actriz, en un momento de la presentación se subió a la silla y logró ver uno de las trompetas que había tocado con su exnovio Oscar Athié. Ella se encontraba en la tercera fila y mientras lo saludaba Luis Miguel voltea, la ubica y también la saluda. Pero eso no fue todo, pues según resalta Buenfiel, Luis Miguel comenzó a buscarla.

“Mi sobrino me dice vuélvete a subir a la silla; yo me vuelvo a parar y de pronto flash, y me señaló. Yo ya estaba lograda, ya me había visto, ya para mí había sido me vio y ya. Viene el otra, otra -el público pidiendo otra canción-, traíamos el chofer de mi hermana, y le hablo. A lo lejos veo que está sonando la última canción y al mismo tiempo me comienza a sonar el teléfono”, señaló.

“Me dijeron: te está buscando Luis Miguel, y yo les digo, no es cierto, está cantando. Y me dice no: cuando él sale del escenario dice, está Érika Buenfil en el público, localícenla, y cuando salen a buscarme yo ya me había ido”, relató la actriz.

LA BUSCÓ DESPUÉS DEL CONCIERTO

Luis Miguel seguía buscando la manera de ubicarla esa noche. Por ello, según explicó Érika Buenfil, el cantante después de su concierto, la contactó por teléfono. “Me vuelven a marcar y me dicen que me buscaban de parte de Luis Miguel. Entonces yo creyendo que es mi hermano Toño, que es muy bromista y le digo no estés jodiendo, hasta que me hable Luis Miguel”, cuenta.

Finalmente, el propio cantante la llamó y hasta le cantó para que creyera que sí era él y le aceptara salir: “Vuelvo a contesta y me dice: amor, amor, amor, y comienza a cantarme la canción, y me pregunta ¿nos vemos? y dije, bueno sí. Y entonces me pasa a una persona que me dice dónde. Total, yo llego al hotel donde él estaba en Monterrey y así fue el primer encuentro”.