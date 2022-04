El conductor Raúl Velasco y el cantante Luis Miguel lograron mantener una muy estrecha relación a lo largo de los años, pues fue el presentador uno de los primeros en apoyar la carrera del intérprete de “La incondicional”. Sin embargo, su cercana amistad no impidió que el animador de “Siempre en domingo” ponga en aprietos al artista en más de una oportunidad. Recientemente, se difundió un pequeño extracto de una entrevista concedida por ‘El sol de México’ a su amigo. Es allí, donde este le hizo una interrogante que puso muy nervioso al artista, quien no supo cómo responder correctamente.

A continuación, conoce más acerca de este momento incómodo vivido por el intérprete de “Ahora te puedes marchar”.

LA ENTREVISTA DE RAÚL VELASCO A LUIS MIGUEL

A pesar de que Luis Miguel evitaba declarar a los medios de comunicación, no se negó a darle una entrevista a su amigo Raúl Velasco, a quien conocía desde que era niño. Esta conversación tuvo lugar en el escenario del Auditorio Nacional y fue transmitida por el programa “Siempre en domingo”, en el año 1994.

Es en este espacio donde el cantante se animó a abordar diversos puntos sobre su carrera y sobre otros aspectos profesionales. Sin embargo, tras varios minutos hablando, Velasco se animó a tratar algunas polémicas de la vida de ‘El sol de México’ y formuló una pregunta que lo puso en aprietos.

LA PREGUNTA QUE INCOMODÓ A LUIS MIGUEL

En un momento de la conversación, Raúl Velasco se dirigió al cantante y le preguntó: “Diversas publicaciones periodísticas sacaron nuevamente el ‘chisme’ de que tú eras el padre de la hija de Stephanie Salas, ¿cuál es el comentario de Luis Miguel sobre eso?”.

Frente a la interrogante, el intérprete se puso evidentemente nervioso y evitó responder directamente, tratando de cambiar de tema.

“El comentario no va más allá de lo mismo, que yo he sido un personaje que, a lo largo de los años que llevo como artista, se han dado distintos comentarios. De hecho, como te he dicho, me han “matado” tres veces, se han hecho comentarios de distintas cosas…”, dijo en ese momento Luis Miguel.

Luego de la confusa repuesta, el conductor tomó la posta y decidió preguntarle acerca de su concepción de la paternidad, pues, hasta ese momento, el artista había adoptado la figura paterna de sus dos hermanos. Sin embargo, el ícono de la música decidió responder que no se sentía “preparado” para ser padre, negando así que Michelle Salas era su hija.

Después de este incómodo momento, la entrevista continuó y finalizó con normalidad. Aunque fue la última aparición mediática que el cantante realizó durante mucho tiempo.

LA RELACIÓN ENTRE RAÚL VELASCO Y LUIS MIGUEL

Unos años después de esta entrevista, Raúl Velasco realizó un show en homenaje a Luis Miguel. Allí, el presentador confesó que ya no eran tan cercanos, pero recalcó que solo fue por la decisión del cantante de mantenerse alejado de los medios. En el escenario, sin embargo, la figura de televisión aprovechó para reiterar su amor y admiración por él, ya que fue testigo de su evolución artística desde que era un niño.

Como se recuerda, Luis Miguel debutó en “Siempre en domingo”, luego de la presión de su padre Luis Rey y el apoyo de Arturo Durazo y Emilio Azcárraga Milmo. El joven cantante fue presentado el 17 de enero de 1982.

¿QUIÉN FUE RAÚL VELASCO?

Raúl Velasco fue uno de los presentadores más importantes de México, gracias a su programa “Siempre en Domingo”. Este se transmitió durante casi 30 años al aire. Allí presentó a personalidades de talla mundial, quienes acudían a promocionar conciertos o sus nuevas producciones discográficas.

Luis Miguel y Raúl Velasco tenían una relación cercana (Foto: Revista Clase)

El show se emitió por primera vez el 14 de diciembre de 1969 y su última emisión fue el 19 de abril de 1998. Durante todos esos años, fue la puerta al mundo del espectáculo de muchísimos artistas, hoy consagrados.

EL RECHAZO DE LUIS MIGUEL POR LAS ENTREVISTAS

Fue a principios de la década de 1990 cuando Luis Miguel decidió negarse a realizar entrevistas. Esto, sobre todo, porque abundaban preguntas sobre las controversias de su vida personal. Durante esos años, ya no solo se le interrogaba acerca de la desaparición de su madre, su relación con su padre, o sus muchas parejas. Sobre todo, tomó relevancia la polémica sobre la paternidad de Michelle Salas.

MICHELLE SALAS, LA HIJA DE LUIS MIGUEL

Michelle Salas es la hija fruto del romance entre Luis Miguel y Stephanie Salas, a fines de la década de los 80. Fue criada por una madre soltera, quien mantuvo en secreto que su heredera era descendiente del artista.

Por esta razón, el cantante nunca la reconoció oficialmente hasta que cumplió la mayoría de edad. Actualmente, Michelle es una guapa modelo de 32 años.

EL DÍA QUE LUIS MIGUEL CONOCIÓ A SU HIJA

Stephanie Salas, madre de Michelle, le contó a ¡Hola! que nunca tuvo una relación formal con Luis Miguel, pero salieron durante dos años. Tras conocer la noticia de su embarazo, la mujer, que en ese momento tenía 18 años, reveló que hacía varios meses que no sabía nada del artista, ya que él se había ido de gira.

“Imagino que alguien le habrá informado del nacimiento, de que todo había salido bien, y de repente él se reportó y tuvimos un encuentro muy bonito. Un encuentro en casa, muy agradable, muy emotivo”, narró.

“Estuvo ahí, riendo y disfrutándola en sus brazos. Estuvimos en armonía y fue un momento muy lindo. A partir de eso, frecuentó regularmente a la niña durante aproximadamente tres años. Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde Luis Miguel, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos”, contó sobre el encuentro de padre e hija.

Vale decir que este momento también fue relatado en “Luis Miguel, la serie”. En esta famosa producción de Netflix, el cantante es interpretado por Diego Boneta.