El romance de Luis Miguel y Mariah Carey empezó a finales de los 90, duró alrededor de tres años y durante ese tiempo fue una de las relaciones más controversiales del mundo del espectáculo, por eso su historia forma parte de la tercera y última temporada de la bioserie del cantante en Netflix.

En el primer capítulo de la entrega final de “Luis Miguel, la serie”, el intérprete de ‘La incondicional’ quedó impresionado con Mariah Carey cuando la conoce en un restaurante en Aspen, así que intentó acercarse a ella enviando una botella de vino a su mesa, pero la famosa cantante lo rechazó.

Más tarde, con ayuda de uno de sus empleados descubrió que Mariah estaba interesada en comprar una casa e hizo una oferta por la propiedad. Para evitar que el Sol de México adquiera el inmueble, la intérprete ‘All I Want For Christmas Is You’ se comunicó con él y aceptó su invitación a cenar.

Aunque en “Luis Miguel, la serie” la cita de Luis Miguel y Mariah Carey fue estupenda, según la también compositora y productora musical, las cosas fueron un poco diferentes e incluso quería escapar.

Mariah Carey cenando en un restaurante en Aspen en la temporada 3 de "Luis Miguel, la serie" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE CONOCIERON REALMENTE LUIS MIGUEL Y MARIAH CAREY?

Luismi se esforzó mucho para conseguir una cita con Mariah, pero su velada no fue como la había planeado. En su libro biográfico “The Meaning of Mariah”, la artista internacional contó que, cenaron en un restaurante en Aspen, pero que todo lo bueno fue opacado por la manera de beber de El Sol.

La situación se volvió algo incómoda, así que la cantante conocida como el “Ave cantora suprema” por el Libro Guinness de los récords le pidió a su sobrino Shawn que la ayudara a “escapar” de su primera cita con el hijo de Luisito Rey.

Al día siguiente, Luis Miguel se dio cuenta de su grave error y se disculpó enviando un collar de diamantes de la prestigiosa marca Bvlgari. Después, continuaron con más citas por diversas partes del mundo.

En el capítulo ‘The Latin Elvis’, Mariah Carey compartió detalles de su relación con el ‘Sol’. Por ejemplo, contó que su pareja tenía muchos detalles románticos con ella. Cuando lo visitaba en su casa en Acapulco Luismi contrataba un mariachi para que tocara mientras ellos cenaban.

También ordenó construir una bañera con hidromasaje para Navidad, después de que su novia comentara que su mansión le encantaba, pero le hacía falta una de esas tinas.