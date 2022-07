Todos sabemos del efecto que genera Luis Miguel en el mundo de los espectáculos y las celebridades, y es que ahora el popular ‘Sol de México’ fue captado por diversos paparazzis en una lujosa tienda de Miami haciendo unas compras muy especiales. ¿Se avecina una nueva boda del intérprete de “Hasta que me olvides”?

Lejos de ser tendencia por sus polémicas declaraciones o su extraño estado físico, Luis Miguel, uno de los más grandes divos de la música regional, volvió a aparecer en el ojo público de la prensa y el internet al ser captado comprando un anillo de compromiso.

De acuerdo a lo publicado por distintos medios locales, el cantante regionalista adquirió un anillo de compromiso en una exclusiva joyería del Desing District de Miami, una de las zonas privadas más lujosas de todo el Estados Unidos, evidenciando que la excentricidad sigue siendo una de las cualidades más notorias de la celebridad mexicana.

Luis Miguel vuelve a aparecer en playas de Miami. pic.twitter.com/Ur1LrdIdAT — Best of Luis Miguel (@LUISMIARCHIVE) July 8, 2022

Y es que en los últimos días LuisMi se ha dejado ver junto a una guapa y muy joven de cabellera rubia por las calles donde el “Sol de México” camina. Tales apariciones públicas han dejado la puerta abierta para que periodistas y las redes sociales empiecen a teorizar sobre la vida amorosa del artista.

LOS RUMORES CRECEN

Pero esto no queda ahí, ya que la conductora de ‘Chisme No Like, Elisa Beristain, aseveró que se le notó muy feliz a Luis Miguel en dicha joyería de Miami.

Eso no es todo, ya que el programa reveló que Luis Miguel estaría preparando el momento idóneo para pedir la mano a Mercedes Villador el próximo fin de semana, con quien lleva casi dos años de relación.

“EL SOL DE MÉXICO” VUELVE A BRILLAR

Recientemente, la usuaria de Instagram llamada ‘Naiza’ publicó en su feed personal una fotografía junto a la estrella mexicana en donde podemos apreciar su nueva imagen y apariencia física.

Dicha fotografía causó tal impacto que se hizo viral en cuestión de semanas en redes sociales, ya que se evidencia al mexicano con una sonrisa resplandeciente y un nuevo semblante