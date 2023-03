La reciente revelación que hizo el actor José Ángel Bichir respecto a la relación que sostuvo con la cantante Belinda y la prohibición de hablar sobre ello por haber firmado un acuerdo de confindencialidad ha hecho que la prensa en México empiece a indagar sobre ese accionar con otros exs de la nacida en España. Así, le hicieron la consulta a Lupillo Rivera, el cantautor de música regional que tuvo un romance breve con la naturalizada azteca.

Las declaraciones de Bichir, que mantuvo una supuesta con la también cantante de 33 años, afirmando que “no podía dar detalles por haber firmado un acuerdo de confidencialidad” , llevó a los medios de espectáculos a consultar a otro artista relacionado con “Beli”.

En ese búsqueda dieron con el hermano de la recordada Jenni Rivera, quien fiel a su estilo respondió a las consultas y de una manera amena y relajada.

Lupillo Rivera y Belinda trabajaron juntos en "La Voz México" (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

LO QUE DIJO LUPILLO RIVERA SOBRE SI TIENE UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON BELINDA

Aunque es un recurso legal más frecuente de lo que se podría creer hasta en relaciones de personas no famosas, Lupillo Rivera rompió el silencio sobre el tema, negando rotundamente que haya ocurrido:

“No, fíjate que no, como te digo yo no tengo nada malo qué hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo”, confesó Rivera.

Sin embargo, con la frase “Si me quiere demandar,no hay problema, nosotros lo resolvemos rápido” dejó abierta la posibilidad de que sus recientes confesiones sobre lo ocurrido mientras formaban parte del reality show musical de TV Azteca pudiera llegar a la cantante y no ser recibido de buena manera, algo que por lo tanto sí podría involucrar recursos legales por parte de la intérprete.

¿LUPILLO RIVERA SE ARREPIENTE DE HABERSE TATUADO A BELINDA?

En una edición del programa “Pinky Promise”, el cantante compartió su sentir sobre el polémico tatuaje que se hizo en honor a la hispanomexicana, asegurando que no se arrepiente de nada, pese a que se lo eliminó colocando uno encima.

“Fíjate que no me arrepiento porque pues en su tiempo se tenía que hacer, porque a veces unos somos más locos que otros, entonces así fue la onda y pues fue una diversión y uno cambia de aires. Para los que dudan (...) Una vez ya cuando pasó el truene, mi morro (su hijo) me dice ‘¿y luego cómo te vas a quitar ahí tú?’ y ya le digo y tú cómo lo quitarías y así agarró el marcador (comienza a simular que se raya el brazo) y le tomé una foto”, aseveró en aquella ocasión.