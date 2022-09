Maisie Williams se convirtió en una de las actrices más queridas del mundo a muy temprana edad a partir de su papel de Arya Stark en “Game of Thrones”. Sin embargo, hasta ahora no nunca había explicado que, detrás de esa joven valiente ocultaba una niña atormentada por los traumas provocados por su padre a lo largo de su infancia.

Y si bien no ha querido entrar en detalles sobre el vínculo tan abusivo y denigrante del que habría sido víctima su madre, Williams ha dejado muy claro que su infancia fue “traumática” debido a la conducta de su padre y al papel negligente que habría jugado en su crianza y en otros muchos aspectos.

En el podcast “The Diary Of A CEO”, la actriz de 25 años se ha abierto en canal y ha dado detalles sobre esta durísima época de su vida. A continuación, los detalles.

Maisie Williams en "Game of Thrones" como Arya Stark (Foto: HBO)

MAISIE WILLIAM Y LA DENUNCIA A SU PADRE

La estrella de “Game of Thrones” fue la invitada de la última entrega del podcast de Steven Bartlett y habló sobre su infancia. “Bueno, yo, cuando era niña antes de los 8 años, tuve una relación bastante traumática con mi padre”, compartió. “Realmente no quiero profundizar demasiado porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia”.

Maisie Williams dijo que la relación con su padre “realmente consumió gran parte de mi infancia. Desde que tengo uso de razón, he luchado mucho para dormir. Y creo que muchas de las cosas traumáticas que estaban sucediendo, no me di cuenta de que estaban equivocados”.

Aunque finalmente decidió romper todo lazo con su padre, la tarea no le resultó nada fácil a causa de los sentimientos encontrados que le producía carecer de un buen referente paternal. Fue durante una jornada escolar cuando saltaron todas las alarmas sobre los problemas que atravesaba la pequeña.

“La profesora me preguntó si había desayunado esa mañana, le contesté que no y me preguntó que si desayunaba la mayoría de las mañanas. Y le dije que no. Me estaba haciendo las preguntas correctas. Un día, mi madre vino al colegio a recogerme y ahí se abrieron todas las puertas. Pero yo seguía peleando, defendiendo que no pasaba nada malo. Solo decía que todo el mundo me quería separar de mi padre”, relató.

Maisie Williams se quiebra en el podcast "The Diary Of A CEO" (Foto: YouTube)

¿QUÉ SIENTE POR SU PADRE?

Cuando Steven Bartlett le preguntó cómo se siente con respecto a su padre hoy, Williams dijo: “He estado pensando mucho en esto. He estado tratando de hacer esto donde dejé de tomar las cosas personalmente... no solo cuando alguien ha tenido un mal día y empujan frente a ti en la cola. Pero las grandes cosas de la vida”.

“¿Qué pasaría si dijera que no fue por mí que eso sucedió? Si no hubiera estado allí, habría sido otra persona. No es porque algo esté mal conmigo que estas cosas sucedieron cuando era niña”, explicó la actriz.

Maisie Williams en el podcast "The Diary Of A CEO" (Foto: YouTube)