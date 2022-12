En vísperas a Navidad y Fin de Año, Maite Perroni recibió una triste noticia que compartió con toda su legión de seguidores en redes sociales. La actriz mexicana, que hace algunos meses contrajo matrimonio con el productor chiapaneco Andrés Tovar, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su pena por la partida de su ser querido y sus excompañeros de RBD le hicieron llegar sus condolencias.

La también cantante, natural de Ciudad de México, alcanzó la fama internacional con su presencia en la telenovela “Rebelde” (2004-2006) , producción que dio pie a que se crease la agrupación musical “RBD”, que más allá de que actualmente no se encuentre activa se mantiene vigente en la memoria de sus fanáticos.

Fueron precisamente ellos quienes “alertaron” de la triste noticia que vive por estas horas Maite Perroni. La histrionisa de 39 años acaba de despedir a uno de los seres vivos que más quiere en la vida.

Maite junto a su esposo, el mexicano Andrés Tovar

MAITE PERRONI LAMENTA LA MUERTE DE SU MASCOTA

Mediante su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 11 millones de seguidores, la histrionisa comunicó a toda su comunidad de la partida de su “gordo”, su perro durante varios años.

“Uf, sí que duele. Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte ‘Sancho’ hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño”, se lee en una parte del texto que acompañó con una recopilación de fotos en las que aparecen juntos.

“Espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti. Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llegó a mi vida me hizo feliz. Te amo ‘Sancho’ panzón para siempre, por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”, agregó.

COMPAÑEROS DE RBD EXPRESAN CONDOLENCIAS A MAITE PERRONI

En el mismo comentario, la celeb recibió muestras de apoyo no solo de sus fans, sino también de colegas y excompañeros de la banda RBD.

Además, de las actrices Fernanda Castillo, Angelique Boyer, Consuelo Duval, Marimar y Zuria Vega; Dulce María, Anahí y Christian Chávez comentaron su publicación con emojis de corazones y caras tristes.