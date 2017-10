Maite Perroni sufrió terrible caída en plena grabación de 'Papá a toda madre' [VIDEO]

Maite Perroni se encuentra en plena grabación de la telenovela 'Papá a toda madre', la exitosa telenovela que protagoniza junto a Sebastián Rulli. Precisamente, en una de las grabaciones de las escenas, la ex RBD sufrió un aparatoso resbalón.



El bochornoso momento que vivió Maite Perroni ocurrió cuando la actriz grababa una escena romántica vestida de novia. Según la pauta, tenía que salir corriendo y aventar el ramo, pero al momento de hacerlo el vestido se atoró entre sus piernas y terminó resbalándose y cayendo al piso.

Los demás actores y asistentes de producción la ayudaron a levantarse, mientras Maite Perroni solo atinaba a reírse de la vergüenza que pasó en el set de grabación de la telenovela de Televisa.



"Yo me caigo siempre, no importa cómo esté vestida ni qué zapatos traiga. Entonces eso es parte como de mi ser, es algo que está tatuado en mí entonces vestida de novia tratando de correr, claro me resbalé. O sea, me caí, pero no me pasó nada", relató Maite Perroni.

Maite Perroni tomó con humor caída en pleno set de grabación.

Maite Perroni junto a Sebastián Rulli protagonizan la telenovela 'Papá a toda madre' que se estrenará en los próximos días en horario estelas de Televisa.