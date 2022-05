La familia Aguilar lleva décadas marcando la pauta en el mercado mexicano. Nombres como Flor Silvestre, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar son una pequeña muestra del talento de la exitosa dinastía. Por ello, el apellido del clan siempre ha llamado la atención de los más curiosos, quienes están atentos a todas las novedades de la famosa familia. Una de las grandes revelaciones sobre ellos las ha hecho Majo Aguilar en una reciente entrevista.

La prima de Ángela Aguilar ha revelado que se considera como la “oveja negra” de la dinastía mexicana. La artista, cuyo verdadero nombre es Marjorie Aguilar, indicó que a ella le gusta “enseñar su cuerpo”, por lo que reconoce que esto puede ir en contra del parecer de muchos de sus parientes.

A continuación, conoce más detalles acerca de las declaraciones de la cantante mexicana, quien guarda cierta distancia con algunas de las opiniones conservadoras de su familia.

LAS DECLARACIONES DE MAJO AGUILAR

Recientemente, unas declaraciones de la cantante Majo Aguilar han encendido todas las alarmas acerca de la relación que tiene con su familia. Así, en una entrevista con el programa “Venga la Alegría”, la artista deslindó de la ideología conservadora de algunos de sus parientes. De esta manera, aceptó que es mucho más liberal, pero eso no significa que no respete la forma de pensar de sus familiares.

“Como he hecho las cosas con respeto, y creo que aquí hay una cosa muy importante: Si haces las cosas por molestar, pues te va a salir mal, pero como yo era yo y siempre fue así... nunca traté de molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto. En mi caso yo dije, ‘ok, en esto sí estoy con ustedes, pero en esto no’...”, dijo ante las cámaras del show.

La artista se ve como la "oveja negra" de su familia (Foto: Majo Aguilar / Instagram)

SORPRENDIDA POR LA ACTITUD DE SU PADRE

Asimismo, la intérprete indicó que le extrañaba que, tanto su tío Pepe Aguilar como su padre Antonio Aguilar Jr., tengan puntos de vista tan conservadores. Esto, pues ella los considera hombres altamente educados y muy cultos.

“Es curioso porque, aquí sí voy a hablar por los dos, tanto como mi tío como mi papá. Es curioso porque son mentes muy cultas, porque han conocido mucho del mundo, y también tienen esta parte de lo tradicional... entonces es ‘cómo puede ser que seas tan abierto en estas cosas, pero a mí me…' Entonces, estoy hablando de mi experiencia...”, indicó al ser consultada por la prensa.

CONFLICTOS CON SU MADRE

Además, Majo declaró que su madre también ha tenido conflictos con ella, pues la cantante publica frecuentemente fotos en bikini a través de sus redes sociales. Es así que aclaró que a ella le gustaba mostrar, con orgullo, su cuerpo.

“Voy a acusar a mi mamá que, de repente, sí lo hace. Me dice algo como: ‘¿otra vez tu foto en bikini?’ ‘¿otra?‘, y yo le digo ‘pues sí, mamacita linda, también a mí me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo”, dijo la artista.

SU PRIMER NOVIO

Por último, Majo Aguilar admitió que su familia es muy conservadora respecto al rol de la mujer en el hogar y, por ello, solo permite que las jóvenes tengan a su primer novio a partir de los 18 años. La artista deslinda de esta concepción, pues, para ella, los niños y niñas deben tener el derecho de experimentar.

“A mí me dijeron ‘hasta los dieciocho no puedes tener novio’... (...) No le hagan eso a sus hijos y a sus hijas, dejen que experimenten. (Yo) Claro que estaba saliendo (con un chico, cuando era menor de edad), pero no les decía a mis papás”, concluyó entre risas.

EL PAPÁ DE MAJO AGUILAR

José Jesús Antonio Aguilar Jiménez, más conocido artísticamente como Antonio Aguilar Jr., es un cantante y actor mexicano. Es el mayor de los dos hijos que tuvieron los artistas Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Si bien no es tan famoso como su hermano, Pepe Aguilar, el artista también se desempeña como músico y tiene el reconocimiento de su público a través de las redes sociales.

¿POR QUÉ MAJO SE HA NEGADO A HACER GIRAS CON SU FAMILIA?

Si bien uno de los deseos de Majo es ir de gira junto a su tío y primos, la joven confesó a Adela Micha haber rechazado la invitación de acompañarlos por un motivo muy importante.

La cantante de “Amor Ilegal” refiere que antes de ser parte de las giras que realizan los Aguilar, quiere dar a conocer su trabajo como solista en el género regional mexicano. Ella prefiere ganarse ese derecho a base de esfuerzo y cuando se haya superado, se presentará frente a su tío para que el pueda evaluar si ya es el momento de que se integre a las giras que realizan por México y Estados Unidos.

¿MAJO LE TENÍA MIEDO A PEPE AGUILAR?

La artista contó en una entrevista que, cuando era pequeña, su tío la intimidaba debido a su enorme estatura y su apariencia ruda. Sin embargo, con los años, la convivencia hizo que aprenda mucho de él y ahora le tiene un profundo respeto . “He crecido cerca de él y somos una familia unida”, declaró al respecto.