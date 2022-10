Actualmente, Maluma es una de las figuras más representativas del reggaetón colombiano. Con éxitos como “Sobrio”, “Hawái” y sus colaboraciones con Shakira, se ha consagrado, así, como una de las famosas estrellas de la música urbana contemporánea.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo en la vida de esta celeb de Colombia. Durante sus primeros años de carrera, tuvo algunas dificultades económicas que debió superar y que, incluso, hicieron que grabar sus primeras canciones significaran un gran sacrificio para él.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce cuánto pagaba el cantante Maluma por la producción de una canción antes de ser famoso.

¿CUÁNDO MALUMA DECIDIÓ DEDICARSE A LA MÚSICA?

En una entrevista concedida a Billboard, Maluma confesó que la decisión de dedicarse a la música fue muy difícil de tomar, ya que también tenía una prometedora carrera en el fútbol. Aunque, con el tiempo, compartir ambas pasiones se volvió insostenible.

“Apenas dormía cuatro horas cada noche. Cuando salía de las clases tenía que ir a jugar durante horas y luego al estudio de grabación”, indicó.

De esta manera, en el 2010, cuando tenía 16 años, eligió seguir el sueño de ser cantante. Esto, pese a la oposición de parte de su familia.

“Cuando escogí el camino de la música, primero mi papá casi se desmaya, le dio casi que un infarto la segunda vez que le dije. Hasta el día de hoy me lo recuerda como si hubiera sido ayer (...) Todo el mundo se imagina que esto ha sido como un cuento de hadas, pero muchas noches me encuentro mirando a las paredes de mi habitación de hotel, solo. Pero esta es la vida que he elegido”, explicó.

El colombiano debió decidir entre su carrera de futbolista y de cantante (Foto: Maluma / Instagram)

¿CUÁNTO PAGABA MALUMA POR LA PRODUCCIÓN DE SUS PRIMERAS CANCIONES?

Maluma tuvo un inicio complicado en la música en términos económicos. Así, reveló que sentía que estaba muy lejos de cumplir sus objetivos.

“Cuando todo comenzó yo sentía que no estaba ganando dinero, antes sentía que estaba debiendo más dinero, porque cuando comencé mi carrera obviamente tenía que ir a grabar, yo tenía que ir a hacer canciones, y por más que me quisieran no me iban a regalar ninguna de las producciones”, expresó.

Entonces, ¿cuánto le costaba al artista grabar una canción? De acuerdo con su relato, 100 dólares. Lo que significaba un gran sacrificio para él.

“En ese entonces yo me acuerdo que hacer una canción mezclada full valía como 100 dólares y 100 dólares para mí en Colombia y con la moneda en Colombia hoy en día son 450 mil es casi el salario mínimo, era mucho dinero”, dijo.

El artista tuvo algunas dificultades económicas al inicio de su carrera (Foto: Maluma / Instagram)

EL PRIMER CONTRATO DE MALUMA COMO CANTANTE

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del intérprete, también recordó cuál fue su primer contrato como cantante. Se trató de la fiesta de una quinceañera en Ibagué, una ciudad de su país de origen.

“Me pasó lo mismo en mi excursión y me pagaron como 400 dólares por el show, pero tenía que viajar, agarrar un avión y coger un carro entonces ahí me gasté todo, quedé peor”, señaló.

No obstante, reconoció que su persistencia empezaba a dar frutos y tuvo la oportunidad de ayudar en los gastos de su hogar.

“Al final del día veía que había cosas pasando, que las cosas realmente estaban cambiando, me daba mucha experiencia y por lo menos así fueran 50 mil o 100 mil pesos, que hoy son 10 o 15 dólares, por lo menos cogía esa plata y se la daba a mi madre para que ella hiciera mercado”, concluyó.