Juan Luis Londoño Arias es el nombre completo del canta-autor colombiano más conocido como “Maluma”. Nació en Medellín un 28 de enero de 1994. Con tan solo 24 años, ha logrado posicionarse entre los artistas musicales más populares de los últimos años, haciendo diversas colaboraciones a lo largo de toda su carrera.

Su canal de YouTube junta billones y billones de visualizaciones entre todas sus canciones originales. El primero de todos fue “Farandulera”, que subió en el 2011. Fue con este debut que comenzó la carrera musical y se volvió muy popular en toda Colombia, para luego seguir su fama por toda América Latina.

Aquí te presentamos toda la información de la biografía de “Maluma”, desde su infancia, el significado de su nombre y hasta los amores que supuestamente ha tenido a lo largo de toda su carrera musical.

INFANCIA DE MALUMA

Nació como un prodigio del fútbol. Así lo comentaba su padre Luis Londoño cuando se refería a su hijo. Practicó este deporte durante 8 años y hasta perteneció a la liga de menores en los equipos de Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo. A parte de eso, también era hábil en otras disciplinas como el voleyball, pingpong, ajedrez y más.

Estudió en el colegio Hontanares en El Retiro, y durante su etapa escolar destacó entre sus compañeros por ser hábil con las palabras, hasta tal punto que hacía cartas por encargo a las novias de sus amigos. Es aquí donde conoció a su primer amor, Camila Andriuolo, que al principio fue su mejor amiga.

En décimo grado, obtuvo el primer lugar en un concurso de canto al cantar “Tengo ganas” de Andrés Cepeda y compuso su propia canción a los 15 años llamada “No Quiero”. Juan Parra, su tío, le ofreció por su cumpleaños la grabación de una canción en un estudio. Fue aquí donde descubrió su verdadera pasión por la música sorprendiendo a un grupo de productores, que le recomendaron tener un nombre artístico fácil de recordar.

¿QUÉ SIGNIFICA MALUMA?

Según el mismo Juan Luis, “Maluma” es una combinación de las primeras sílabas de su familia, alegando que son el motor y el motivo principal de su inspiración para seguir su carrera musical. De esta manera, Marlli Arias, Luis Londoño y Manuela, su hermana, son no solo el significado de su nombre artístico, sino también su más grande homenaje.

Al principio, su padre se opuso a que se convirtiera en un cantante de reguetón, ya que él lo había imaginado como un jugador de fútbol internacional. Después de ver cómo su hijo tenía un talento innato para la música, decidió apoyarlo luego de acabar el bachillerato en el 2010 con 16 años.

CARRERA MUSICAL DE MALUMA

En 2011 lanzó su primer sencillo llamado “Farandulera”, que se convirtió en una de las canciones más escuchadas ese año en la radio y por Internet. Sony Music vio en él un futuro brillante, por lo que firmó un acuerdo de grabación. Ya de la mano de Sony, Maluma lanzó “Loco”, “Obsesión” y otras canciones que se volvieron populares en toda Colombia y en Latino América.

Sin embargo, su verdadero ascenso vino con el debut de su álbum “Magia”, que vendió más de diez mil copias en Colombia y fue certificado como oro en el 2012. En el 2014, su nueva canción “La Temperatura” escaló no solo en las listas de Latinoamérica, sino también se posicionó en las primeras 40 canciones del año de las listas de Billboard.

COLABORACIONES DE MALUMA

Durante toda su carrera musical, además de lograr las primeras posiciones con sus sencillos, ha realizado diversas colaboraciones. Entre las más destacadas se encuentra la colaboración que hizo con Shakira con la canción “Chantaje”, Marc Anthony con la versión salsa de “Felices los cuatro”, Nego do Borel con “Corazón”, Wolfine con “Bella”, Thalía con “Desde esa noche”, Ricky Martin con “Vente Pa’ Ca”, Felipe Peláez con “Vivo pensando en ti”, Prince Royce con “El Clavo”, Jason Derulo con “La Ex” y Cosculluela con “Solo a Solas”.

AMORES DE MALUMA

La vida privada del cantante ha sido cuidada con recelo desde sus inicios, así que más que confirmaciones, esta es una lista de las personas que posiblemente acompañaron románticamente al artista colombiano:

► Ricky Martin - Luego de lanzar el tema "Vente Pa' Ca'", muchos rumorearon que ambos artistas habrían tenido una supuesta relación. Sin embargo, ambos desmintieron estos comentarios para evitar malentendidos con la prensa.

► Yeinly Castro - La modelo venezolana fue encontrada junto a Maluma en el 2016 cerca de una playa en Cancún. Si tuvieron un amorío, este terminó muy rápido.

► Lali Esposito - Luego de la colaboración que hicieron en la Competencia Internacional en el Festival de Viña del Mar, mucho se comentó sobre un posible romance entre ambos artistas. Al final, fue la misma Esposito que desmintió los rumores.

► Elettra Miura Lamborghini - La química que existe entre ambos artistas es innegable. Sin embargo, se desconoce si ha habido algún encuentro entre ellos, pero Miura no teme mostrar su afecto hacia el artista en público.

► Eiza González - El cantante tuvo un breve romance con la actriz mexicana, que no pudo progresar debido a los diferentes proyectos que ambos tenían y no encontraban manera de permanecer juntos.

► Belinda - Luego de terminar con el ilusionista Criss Angel, muchos medios vincularon una relación con Maluma, aunque no se ha confirmado nada hasta ahora.

► Anitta - Al parecer, luego del tema "Sim Ou Ñao", ambos cantantes tuvieron una corta relación.

► Akemi Nakamura - La modelo colombiana fue llamada por la revista TVyNovelas como la "novia eterna" de Maluma. Muchos dicen que tienen una historia desde el 2016.

► Matalia Barulich - En la gala de la Global Gift de México, la modelo colombiana asistió como su acompañante, por lo que se especula que podrían tener una relación actualmente. Parece ser que congeniaron bien por la grabación del video "Felices los 4".

CANCIONES POPULARES DE MALUMA

► Farandulera (2011)

► Loco (2011)

► Obsesión (2012)

► Pasarla bien (2012)

► Primer amor (2013)

► Miss independent (2013)

► La temperatura (2013)

► Addicted (2014)

► La curiosidad (2014)

► Carnaval (2014)

► Ya no es niña (2015)

► El tiki (2015)

► Borró cassette (2015)

► El perdedor (2016)

► Sin contrato (2016)

► Cuatro babys (2016)

► Un polvo (2016)

► Se acaba el tiempo (Remix) (2013) Con Maximus Well y J Álvarez.

► Juegos prohibidos (2013) Con Nicky Jam.

► Salgamos (2013) Con Kevin Roldán & Andy Rivera.

► Duele tanto (2014) Con Pipe Peláez.

► Olé Brazil (2014) Con Elvis Crespo.

► Te viví (2014) Con Jorge Villamizar y Elvis Crespo.

► La invitación (2014) Con Pipe Bueno.

► Amor en práctica (remix) (2014) Con J Álvarez, Ken-Y y Jory.

► Imagínate (remix) (2014) Con Alexis & Fido.

► Princesinha (2014) Con Lucas Lucco.

► Bandida (2015) Con Danny Romero.

► La tierra del olvido (2015) (2015) Con Carlos Vives, Fonseca, Fanny Lu, Andrea Echeverri, Cholo Valderrama, Coral Group y Herencia de Timbiquí.

► ¡Quédate lejos! (2014) Con Ha*Ash.

► Un beso (remix 2) Con Baby Rasta & Gringo.

► Desde esa noche (2016) Con Thalía.

► Vente pa’cá (2016) Con Ricky Martin.

► Chantaje (2016) Con Shakira.

► Me llamas (2016) Con Piso 21.

► Sin contrato (remix) Con Don Omar y Wisin.

► Me gusta (2017) Con Alkilados.

► Felices los 4 (2017).

► Corazón (2017).

► Inolvidable (2017) Con J Mashel, Ken-Y

► Me gusta Remix (2017) Con Alkilados

► Trap (2017) Con Shakira

► Vivo pensando en ti (2017) Con Felipe Peláez

► Colors (2018)

► Clandestino (2018) con Shakira

► El Préstamo (2018)

PREMIOS GANADOS POR MALUMA

► Premios SHOCK 2013 por “La Temperatura” como Mejor Canción Radio

► Premios SHOCK 2014 como Mejor artista o agrupación

► Premios SHOCK 2014 como Mejor Artista de la Gente

► Premios SHOCK 2014 por “Addicted” como la Mejor Canción de Radio

► Kids’ Choice Awards Colombia 2014 como Artista Favorito

► Premios Nuestra Tierra 2014 por “La Temperatura” como Interpretación Urbana del Año

► MTV Millennial Awards 2014 como Artista Colombiano del Año

► Premios SHOCK 2016 como Mejor Artista de la Gente

► MTV Europe Music Awards 2016 como Mejor Artista Latinoamericano Centro

► MTV Millennial Awards 2016 como Artista del año Colombia

► Kids’ Choice Awards Colombia 2016 como Artista nacional favorito

► Kids’ Choice Awards Colombia 2016 con “Borró Cassette” como Canción favorita

► Latin Billboards 2018 como el Artista Redes Sociales