Maluma: Cantante colombiano genera polémica por su peculiar trato a caballo [VIDEO y FOTOS]

El cantante Maluma continúa cosechando críticas. Esta vez se debe al trato que le da a un caballo. El video que despertó algunos comentarios en su contra de animalistas esta publicado en su Instagram.



En la grabación se ve a Maluma junto a un caballo a quien bautizó como Hércules. El colombiano se sube al caballo y le pide al animal que pose para la cámara y este casi golpea la cámara del celular del cantante.



No es nueva la pasión que Maluma siente por los caballos, pero sí llamó la atención su trato a Hércules. Muchos consideran que está hostigando al animal al ponerle la cámara en el rostro y exigir que aparezca en la grabación.



Maluma también publicó una foto donde está subido en el lomo del caballo y lo abraza. La imagen tiene 760,430 Me gusta, sin embargo también hay muchas críticas en torno a la publicación y no solo serían por el caballo.



Las seguidoras de Maluma afirman que la fama se le subió a la cabeza y que ahora sólo muestra sus lujos. Además, el rechazo del cantante a una fan que quiso besarlo en un conciero en México todavía es una mancha que muchas fans no olvidan.

Maluma y su actitud con caballo